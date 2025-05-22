«Не выжил никто»: ГУР сообщил о подрыве машины с чеченскими офицерами

-Четверо "кадыровцев" со звездочками" взорвались под Скадовском, - сообщает ГУР в своем телеграм-канале.

-20 мая 2025 года между Скадовском и Антоновкой на временно оккупированной территории Херсонской области взорвался автомобиль УАЗ Patriot. Внутри находились четверо офицеров оккупационных сил из так называемого подразделения "Ахмат". Не выжил никто. После первого взрыва машины с "кадыровцами" был слышен повторный взрыв - сдетонировал боекомплект, который перевозили захватчики.

ГУР напоминает: за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливая расплата.