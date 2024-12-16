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Не все, но большинство: новые перроны введут в эксплуатацию до конца года

Редакция PRESS 16 декабря, 2024 14:43

Новости Латвии 0 комментариев

Фото LETA.

До конца года ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) планирует ввести в эксплуатацию и временную эксплуатацию в общей сложности 31 модернизированный железнодорожный перрон из включенных в проект 48 перронов, сообщил агентству ЛЕТА председатель правления LDz Артис Гринбергс.

Он отметил, что сейчас пассажирам доступно 26 модернизированных перронов, а все 48 модернизированных перронов предприятие планирует ввести в эксплуатацию до конца 2025 года.

По словам Гринбергса, за последние полгода был достигнут прогресс как на железнодорожной линии Рига-Скулте, где в воскресенье, 15 декабря, была открыта железнодорожная станция Даудери, так и на линии Рига-Елгава, где временно введены в эксплуатацию все предусмотренные проектом перроны. Ситуацию на линии Рига-Крустпилс глава LDz охарактеризовал как наиболее сложную.

Министр сообщения Каспар Бришкенс в этой связи отметил, что за последние полгода проект "сдвинулся".

"Конечно, было много объективных причин, по которым проект застопорился, например, рост расходов. Понятно, что эта задержка привела к фрустрации среди населения, однако до конца года в эксплуатацию или временную эксплуатацию будут введены примерно 30 станций. А весь проект должен быть завершен до конца следующего года", - сказал министр.

Он добавил, что железнодорожные вокзалы планируется модернизировать не только в Риге и вблизи столицы, но и по всей Латвии, а также рассказал, что параллельно доступна инвестиционная программа в объеме почти 90 млн евро, с помощью которой самоуправления смогут привести в порядок окрестности станций, например автостоянки и велостоянки, чтобы ж\д сообщение стало более доступным.

В понедельник на открытии железнодорожной станции Даудери Бришкенс высоко оценил расположение новой станции, так как между железнодорожными станциями Саркандаугава и Мангали много домов и жителей, таким образом, в этом районе улучшено сообщение.

Председатель правления АО "Pasažieru vilciens" (PV) Райтис Нешпорс на открытии отметил, что железнодорожная линия Рига-Скулте - одна из самых востребованных, по которой в год в среднем перевозится 2 млн пассажиров. Он упомянул, что по сравнению с предыдущим годом количество перевезенных по ней пассажиров увеличилось примерно на 15%, чему способствуют как доступность новых электропоездов, так и улучшение железнодорожной инфраструктуры.

Как сообщалось, продолжая реализацию проекта модернизации пассажирских платформ, в воскресенье, 15 декабря, LDz открыла три новые железнодорожные станции - Даудери, Шмерлис и Медемциемс.

С открытием железнодорожной станции Медемциемс была закрыта прежняя железнодорожная станция Баложи.

На новых станциях пассажирские платформы оборудованы навесами, скамейками, системой освещения и оповещения и всем необходимым для использования железнодорожного сообщения.

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