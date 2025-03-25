Не успели выйти из Оттавской конвенции, а на мине уже кто-то подорвался? Литва дает опровержение

Как пишет портал, эта ложь начала распространяться вскоре после того, как Литва вместе с другими странами Балтии и Польшей предприняла шаги по выходу из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

Представитель Национального центра управления кризисами Дарюс Бута сообщил порталу, что в понедельник межведомственная группа аналитиков Литвы зафиксировала распространение в российских Telegram-каналах сфабрикованной истории о якобы погибшем на границе гражданине Литвы. Главный редактор 15min также получил электронное письмо с этой вымышленной историей.

«Департамент полиции Литвы и Служба охраны государственной границы Литвы сообщили, что подобного случая не было. В принципе, такого события не могло быть, поскольку Литва только начала процесс выхода из Оттавской конвенции, запрещающей применение противопехотных мин», — сказал Бута в интервью 15min.

Как сообщает агентство BNS, министры обороны Литвы, Латвии, Эстонии и Польши в этом месяце объявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Выход из соглашения является ответом на возросшую угрозу со стороны России. Окончательное решение по этому вопросу должен принять Сейм.