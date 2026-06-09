«Не сбили — плохо, сбили — дорого»: можно ли измерить стоимость выстрела деньгами?

«У наших людей такой подход: не сбили — плохо, сбили — слишком дорого. Но речь идёт о дроне, который представляет реальную угрозу в воздушном пространстве Латвии, потому что никто не знает, где он может упасть», — заявил Слайдиньш, добавив, что в данной ситуации никого нельзя упрекнуть.

Как уже сообщалось, беспилотник, который утром 8 июня залетел на территорию Латвии, был сбит в Берзгальской волости Резекненского края. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника Объединённого штаба НВС по вопросам обеспечения, бригадный генерал Каспарс Здановскис.

По его словам, утром НВС получили от своих сенсоров информацию о возможном движении дрона в сторону Латвии, поэтому в 9:20 было объявлено жёлтое предупреждение о возможной воздушной угрозе в Лудзенском, Балвском и Алуксненском краях.

Министр обороны Андрис Мелнис не стал уточнять, каким именно оружием был сбит беспилотник. По его словам, стоимость выстрела следует уточнять у союзников, однако «нельзя измерять деньгами стоимость выстрела, когда речь идёт о нашей безопасности».

В то же время министр подчеркнул необходимость развивать такие средства противодействия, которые были бы одновременно эффективными и недорогими для борьбы с подобными инцидентами.

Отвечая на вопрос, чем этот случай отличался от предыдущих, Здановскис отметил, что НВС улучшили систему сенсоров и сбора информации, что позволило своевременно обнаружить и идентифицировать дрон. При этом он предупредил, что подобные ситуации могут повторяться и в будущем.