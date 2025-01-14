Не пригодилось? В Банке Латвии в прошлом году обменяли на евро фантастическую сумму в латах

В том числе произведен обмен купюр на сумму 475 900 латов (677 100 евро) и монет на сумму 58 000 латов (82 500 евро).

В 2024 году в кассах Банка Латвии было совершено более 2300 сделок по обмену латов, тогда как годом ранее - более 2500 сделок.

До конца прошлого года из оборота было изъято 40% латовых монет на сумму 29 млн латов (41,3 млн евро) и 96% латовых купюр на сумму 943 млн латов (1,342 млн евро). Всего из обращения изъято 149,6 млн латовых монет и 47,3 млн латовых банкнот.

До конца прошлого года еще не был произведен обмен латовых монет и купюр на сумму 82,3 млн латов, или 117,1 млн евро, в том числе не произведен обмен 339,3 млн латовых монет, вес которых составляет 778 тонн.

Из монет больше всего не сдано на обмен монет малого номинала - по 1 и 2 сантима - 238,5 млн, тогда монет номиналом 1 лат, включая особые монеты, не сдано 23,8 млн.

Из купюр больше всего не сдано на обмен денежных знаков номиналом 5 и 20 латов - 1,7 млн и 724 000 соответственно.

Как сообщалось, в 2023 году в Банке Латвии был произведен обмен 611 900 латов на сумму 870 700 евро, в том числе банкнот на сумму 556 600 латов (792 000 евро) и монет на сумму 55 300 латов (78 700 евро).

В конце 2013 года и в течение 2014 года бы произведен обмен 954 млн латов (1,357 млрд евро), в 2015 году - 5 млн латов (7,1 млн евро), в 2016 году - 4 млн латов (5,7 млн евро), в 2017 году - около 2 млн латов (2,8 млн евро), в 2018 году - 1,7 млн латов (2,4 млн евро), в 2019 году - 1,6 млн латов (2,28 млн евро), в 2020 году - 900 000 латов (1,28 млн евро), в 2021 году - 744 600 латов (1,059 млн евро), а в 2022 году - 793 200 латов (1,129 млн евро).

Банк Латвии будет менять латы на евро по официальному переходному курсу без комиссионной платы без ограничений по сроку. На евро можно обменять также поврежденные латовые купюры и монеты, если они соответствуют условиям обмена, например, сохранилось более половины банкноты, а монеты не были намеренно повреждены, в том числе для создания украшений.

1 января 2014 года Латвия вступила в еврозону.