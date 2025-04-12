Не поджигал, а справлял нужду: обвиняемый в поджоге и порче имущества вину не признает

Согласно обвинению, мужчина ночью 18 апреля 2024 года в Латгальском предместье Риги поджег две автомашины, стоявших на улице, а также детское сиденье в салоне третьей автомашины, однако огонь дальше не распространился.

Ночью 7 июля 2024 года обвиняемый поджег дровяной сарай на ул. Яня Асара в Риге, причем сгорел не только сам сарай - пламя перекинулось на соседние многоквартирные жилые дома и автомашины. В результате полностью выгорели четыре квартиры и было испорчено имущество как минимум 46 физических и юридических лиц.

Вскоре сотрудникам Госполиции удалось установить личность поджигателя, и уже на следующий день он был задержан. В качестве меры пресечения Рижским городским судом ему было назначено содержание под стражей.

Во время досудебного расследования Сливкин свою вину не признал и на допросе заявил, что ночью, когда горели автомашины, был дома. По поводу сарая он дал показания, что, возможно, подошел к нему с намерением справить нужду, но ничего не поджигал.

Обвиняемый ранее был неоднократно судим за преступления, связанные с незаконными действиями с наркотическими и психотропными веществами, а также различные преступления против чужого имущества.