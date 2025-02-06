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Не надо у них менять счётчики: новая идея мошенников

© LETA 6 февраля, 2025 12:22

Новости Латвии 0 комментариев

Полиция предупреждает, что в последнее время мошенники начали использовать схему для выманивания денег, когда они в Эстонии, например,  представляются сотрудниками Eesti Energia или Enefit, утверждая, что необходимо заменить счетчик электроэнергии. 

В то время как большинство людей бросают трубку, получив подозрительный звонок с просьбой сообщить PIN-коды или отправить деньги с курьером, одна женщина недавно стала жертвой этой схемы и передала более 17 000 евро преступникам, пришедшим к ее двери

Начальник криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре сообщил, что за последнюю неделю участились случаи, когда русскоязычные мошенники звонят людям, выдавая себя за сотрудников Eesti Energia или Enefit, и утверждают, что необходимо заменить счетчик электроэнергии из-за десинхронизации эстонской энергосистемы от российской.

«В некоторых случаях для покрытия расходов на замену электросчетчика человека просят ввести на телефоне свои PIN-коды и тем самым дать свое согласие на замену счетчика. На самом деле именно так мошенники получают доступ к банковскому счету человека и забирают все деньги, находящиеся на его счете», - сказал Тамбре.

«В других случаях мошенники используют схему, когда за звонком из энергетической компании быстро следует звонок из банка, но на самом деле за этим тоже стоят мошенники», - сказал Тамбре.

Мошенник, представившийся сотрудником банка, сообщает, что предыдущий звонок из Eesti Energia или Enefit совершили мошенники, и теперь необходимо срочно принимать меры по защите банковского счета. Для этого они снова просят ввести PIN-коды, чтобы получить доступ к деньгам человека. Также были случаи, когда мошенники отправляли к двери человека курьера, который забирал находившиеся дома наличные деньги, чтобы отвезти их в безопасное место в банке. Однако, на самом деле курьера отправляют мошенники, и все звонящие по телефону — также мошенники, которые пытаются выманить у людей деньги.

Именно так и произошло на прошлой неделе, когда жительница Таллина стала жертвой такой схемы и отдала более 17 000 евро пришедшему к ее двери мошеннику, думая, что деньги отвезут в безопасное место, чтобы защитить ее от мошенников. На самом же деле она передала деньги мошенникам прямо в руки. Все детали случившегося будут выясняться полицией в ходе дальнейшего разбирательства.

Санта Тохвер, руководитель эстонского рынка Enefit, отметила, что представители службы поддержки клиентов всегда говорят по-эстонски и ни при каких обстоятельствах не просят клиентов вводить PIN-коды от Smart-ID или Mobile-ID. «Enefit вообще не предлагает услугу замены электросчетчика, и необходимости в замене электросчетчика в связи с десинхронизацией от российской энергосистемы точно нет», - подтвердила она.

«Каждый может просмотреть информацию о своих счетах в самообслуживании Enefit или запросить ее, позвонив в нашу службу поддержки клиентов. Если у вас появятся сомнения, действительно ли позвонивший является сотрудником Enefit, повесьте трубку и позвоните в нашу службу поддержки клиентов по номеру 777 4040, чтобы в этом удостовериться», — посоветовала Тохвер.

Когда звонит представитель службы поддержки клиентов Enefit или Eesti Energia, то он говорит по-эстонски, ни под каким предлогом не просит ввести PIN-коды от Smart-ID или Mobiil-ID,    не просит перейти по ссылкам, отправленным по SMS, или подтверждать что-либо по SMS, а также  не отправляет курьера к двери и не приглашает клиентов в точку обслуживания.

«Если вы подозреваете, что имеете дело с мошенничеством или вы стали жертвой мошенничества, позвоните по номеру 112», - напомнила полиция.

Тамбре подчеркнул, что ни в коем случае ни одно ведомство не будет просить людей вводить PIN-коды по телефону, а тем более передавать сбережения курьеру, который подойдет к его двери. «Если вы подозреваете, что общаетесь с мошенником, немедленно прекратите разговор. Если вы уже сообщили мошенникам свой PIN-код или договорились о передаче наличных, немедленно обратитесь в полицию по номеру 112».

Только за январь жертвами описанного выше банковского мошенничества в Эстонии стали более полусотни человек, общий ущерб которых составил почти 400 тысяч евро. 

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