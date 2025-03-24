Не надо подыгрывать каждому хутору: директор гимназии о закрытии малых школ

Многие важные для небольших самоуправлений школы стали играть куда менее значительную роль в сети более крупных краевых учебных заведений.

Руководитель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага считает, что административно-территориальная реформа существенно повлияла на школьную сеть. "Об этом свидетельствуют решения, принятые самоуправлениями, так как число закрытых и реорганизованных школ немаленькое", - пояснила она.

В целом после краевой реформы число муниципальных общеобразовательных школ сократилось с 600 до 522. В реальности перемены затронули гораздо больше школ, так как эта статистика не включает те образовательные учреждения, которые были реорганизованы, но не присоединены к другим, как, например, три средние школы Айзкраукльского края, которые станут основными.

"Конечно, самые серьезные вызовы были в тех краях, где произошел пересмотр границ края, за которым последовало много эмоциональных договоренностей и были созданы новые традиции", - отметил президент Латвийской ассоциации руководителей образования, директор Сигулдской государственной гимназии Рудолф Калванс.

Он также подчеркивает, что почти во всех самоуправлениях, кроме Риги, в составе думы обычно представлены директора школ, которые влияют на тон дискуссий о будущем школ. Так было и раньше, так осталось и после АТР.

По мнению Калванса, главные вызовы для самоуправлений связаны с перевозкой школьников: автодорогами, водителями, транспортом, закупками, новыми контрактами и новыми маршрутами.

"Скажу честно - есть "хвосты", которые до сих пор не решены. Мы всегда призываем политиков не подыгрывать буквально каждому хутору и четко сказать, что не будет автобуса возле каждого дома. Такова жизнь, и с этим надо считаться", - говорит Калванс.

(Delfi.lv)