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Не на того напали: как мошенники пытались обработать латвийского телеведущего

Редакция PRESS 25 июня, 2025 20:45

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Valsts policija

Эдгар Звея - автор и эес-ведущий  популярной телепрограммы «Рыбалка», которая долгие годы выходила на ЛТВ. Он опубликовал в своем аккаунте социальной сети Facebook предупреждение для своих читателей. Призвал их быть осторожными, чтобы не попасться  в ловушки мошенников. Он с иронией рассказал о своем личном опыте – одни и те же обманщики звонили ему два дня подряд – выдавали себя за сотрудников банка и полиции в надежде, что он поверит в их легенду и откроет доступ к своему счету.

«Сегодня у меня тоже был опыт общения с мошенниками по телефону: рассказали мне, что какая-то представительница украинской национальности  пришла в банк с доверенностью от меня и пыталась получить по ней деньги. Но бдительные сотрудники банка якобы задали ей дополнительные вопросы и поняли, что там что-то не чисто. И ей удалось скрыться. Теперь вот  полиция и банк это дело расследуют. Так как все общение шло по телефону и в WhatsApp, они стали путаться в показаниях, и я их быстро раскусил. Будьте очень осторожны в разговорах с незнакомцами!».

А для пущей достоверности прилагали свои документы – якобы сотрудников полиции.

«У глупости нет границ – сегодня звонят снова и все начинают заново. Напомнил им, что уже звонили, тогда опомнились и бросили трубку», - рассказывает Звея. И продолжает: «Вопрос – полиции на самом деле все пофиг?»

Полиция призывает не верить фальшивым копиям

Ситуацию комментирует представитель Госполиции Гита Гжибовска:

- В течение первых пяти месяцев 2025 года  Государственная полиция получила информацию о 2854 случаях мошенничества и попыток мошенничества. Из них в 1128 случаях было похищено более 8,6 миллиона евро в результате различных видов кибермошенничества.

Наиболее распространённым видом мошенничества по выманиванию денег, по-прежнему является фишинг, или телефонное мошенничество (убытки только в этом году составили более 4,2 миллиона евро). Зарегистрировано 2020 таких преступных деяний, из них 386 с нанесённым ущербом.

- Обрисуйте портрет потенциальной жертвы таких мошенников?

- Чаще всего, то есть в 78% случаев, от такого мошенничества страдали женщины, обычно в возрастной группе старше 60 лет.

-Как действуют преступники обрабатывают свою жертву?

- В настоящее время особенно актуальны фальшивые звонки якобы от попавшего в беду родственника или другого близкого человека. Во время разговора мошенник плачущим голосом утверждает, что произошла автоавария и он якобы находится в больнице (или в полиции), и ему  срочно нужны деньги, которые необходимо перевести или передать наличными. Пожилой человек от волнения все принимает за чистую монету и пытается найти требуемую сумму, чтобы ее передать. Посредником оказывается мошенник и деньги пропадают с концами.

- Насколько часто люди попадаются и происходят такие истории?

- В общей сложности за первые пять месяцев зарегистрировано 1103 таких случая, в результате которых 280 лицам был причинён материальный ущерб на сумму 2 326 180 евро.

- Но каким образом в руки преступникам попадают удостоверения стражей порядка и прочих должностных лиц, как в упомянутом нами случае? Или все эти удостоверения просто вымышленные подделки?

- Для придания достоверности своим словам преступники часто отправляют жертвам различные фальшивые документы и фотографии, якобы с удостоверений сотрудников правоохранительных органов. Этому не стоит верить. Даже если имя и фамилия сотрудника взяты из открытых источников, стоит помнить, что стражи порядка копии своих удостоверений никогда и никому рассылать не будут. К тому же, эти копии не имеют ничего общего с оригинальным удостоверением сотрудника полиции.

Злоумышленники звонят не только от имени сотрудников Госполиции, по заявлениям жертв,  также зафиксированы звонки жителям от имени мобильных операторов, кредитных учреждений и других организаций. Мошенники придумывают самые разные легенды, чтобы обмануть людей. Нередко жертве звонят по нескольку  раз, намеренно торопят ее, а в состоянии стресса легко совершить ошибку.

Главная цель мошенников — завоевать доверие, чтобы жертва неосознанно раскрыла свои личные данные и дала доступ к своему счету в интернет-банке.

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