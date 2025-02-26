Насиловал своих дочерей от разных браков: полиция арестовала педофила

Госполиция сообщает, что в октябре 2024 начала уголовный процесс о действиях сексуального характера, совершенных отцом в отношении девочки 2008 года рождения. Поводом для расследования стало сообщение матери пострадавшей: она выяснила, что отец, который в тот момент уже не жил с ними, ранее подвергал ее дочь сексуальному насилию.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина с 2015 по 2017 год совращал малолетнюю дочь, которой в тот момент было 7-9 лет, а с 2020 по 2022-й, когда она немного подросла, неоднократно насиловал.

Полиция задержала мужчину 1949 года рождения и применила арест в качестве меры пресечения.

Также следствие обнаружило еще двух пострадавших от его действий — дочерей 1974 и 1979 года рождения от первого брака. Выяснилось, что с 1982 по 1993-й он, пользуясь своим авторитетом, доверием и беспомощностью жертв, длительно и систематически сексуально использовал и неоднократно насиловал дочерей, на тот момент несовершеннолетних. Также заявляется о случае, когда он изнасиловал старшую дочь, когда той было 18, воспользовавшись ее беспомощным положением.

Подозреваемый на своем портативном компьютере хранил фотографии с детской порнографией.

Дело в этом месяце передано прокуратуре; Госполиция отмечает, что если подозреваемого признают виновным за самые тяжкие преступления (а его просят привлечь к уголовной ответственности по целому ряду статей), его могут приговорить к пожизненному лишению свободы или к заключению на 20 лет с дальнейшим пробационным надзором.

Ведомство напоминает: никто не может считаться виновным, пока вина не доказана в установленном законом порядке.