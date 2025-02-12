Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 12. Февраля Завтра: Karlina, Lina
Доступность

«Наши команды немедленно начнут переговоры»: Трамп созвонился с Путиным и Зеленским

© BBC 12 февраля, 2025 21:19

Важно 0 комментариев

Дональд Трамп поговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным и, по словам президента США, договорился «немедленно начать переговоры». В Кремле заявили, что разговор длился полтора часа и что лидеры двух стран договорились организовать личную встречу. По словам Трампа, разговор был очень продуктивным. Почти сразу после этого он позвонил и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Первым о разговоре сообщил Дональд Трамп. «Я только что долго и очень продуктивно поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков вскоре подтвердил, что такой разговор состоялся. Он длился «почти полтора часа».

По словам Трампа, лидеры двух стран обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, «силу доллара и много других тем». Песков назвал среди тем также обмен заключенными, иранскую ядерную программу и сотрудничество между Россией и США.

«Но в первую очередь, как мы оба согласились, мы хотим прекратить миллионы смертей в войне России с Украиной», — написал Трамп. Они, утверждает Трамп, договорились, чтобы их команды «немедленно начали переговоры» об окончании войны.

Песков сказал, что Путин в ответ на слова Трампа о возможном мире с Украиной упомянул «о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров».

В Кремле также отметили, что Путин рассказал о готовности принять в России американских должностных лиц, включая тех, кто будет заниматься Украиной. О возможном скором начале переговоров, впрочем, Песков не стал говорить напрямую.

Трамп написал, что он «прямо сейчас» будет звонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы рассказать ему о разговоре с Путиным.

Переговоры с американской стороны будут вести госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф.

По словам Пескова, Путин пригласил Трампа посетить Москву, и президенты договорились о продолжении личных контактов — в том числе об организации личной встречи.

«Я хочу поблагодарить президента Путина за то, что он уделил время для этого разговора, и за то, что вчера был освобожден Марк Фогель, потрясающий человек, которого я вчера вечером лично приветствовал в Белом Доме. Я верю, что наши усилия приведут к успешному результату, надеюсь, скоро!» — так Трамп завершил свое сообщение.

Вскоре после разговора с Путиным Трамп, как и обещал, поговорил с Владимиром Зеленским. Как сообщают корреспонденты Би-би-си, разговор предположительно длился около часа.

Сам Зеленский в своем телеграм-канале подтвердил, что разговор был, но рассказал о нем в самых общих чертах.

«Только что говорил с Дональдом Трампом. Продолжительный разговор. О возможности достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд. О наших технологических возможностях, в частности, дроны и другие современные производства. Благодарен Президенту Трампу за интерес к тому, что мы можем сделать вместе», — написал Зеленский.

Он сообщил, что президент США рассказал ему о деталях своего разговора с Владимиром Путиным.

«Украина больше всех хочет мира. Определяем наши общие с Америкой шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный, продолжительный мир», — написал Зеленский.

В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что разговор с Зеленским прошел «очень хорошо».

«Он, как и президент Путин, хочет заключить мир. Мы обсудили много вопросов, связанных с войной, но в основном — встречу, которая состоится в пятницу в Мюнхене, где вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио возглавят делегацию. Я надеюсь, что результаты этой встречи будут положительными», — написал Трамп.

Ни Зеленский, ни Трамп не сообщали о каких-либо условиях мирного соглашения или предварительных договоренностях.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ад для латышских стариков в пансионате: мало того, что клопы, так еще и русский язык

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

«Это очень яркий пример зла русификации! Старики, которые всю жизнь страдали от российской агрессии в оккупированной Латвии, умрут в русской атмосфере в независимой Латвии в 2025 году. ПОЗОР, Латвия! Это непростительно»! - Так Лиана Ланга предворила следующий пост в Фейсбук:

«Это очень яркий пример зла русификации! Старики, которые всю жизнь страдали от российской агрессии в оккупированной Латвии, умрут в русской атмосфере в независимой Латвии в 2025 году. ПОЗОР, Латвия! Это непростительно»! - Так Лиана Ланга предворила следующий пост в Фейсбук:

Читать

Адвокат: «Тимме передали компромат на Седокову. Мы знаем, какие обвинения поступали от него Анне»

Важно 20:33

Важно 0 комментариев

Расследование по делу смерти Яниса Тиммы продолжается. Этого добилась адвокат Катя Гордон по просьбе родственников баскетболиста.

Расследование по делу смерти Яниса Тиммы продолжается. Этого добилась адвокат Катя Гордон по просьбе родственников баскетболиста.

Читать

Глава Пентагона: возвращение Украины к границам до 2014 года и членство в НАТО «нереальны»

Важно 20:23

Важно 0 комментариев

Новый министр обороны США категорически исключил возможность предоставления Украине членства в НАТО.

Новый министр обороны США категорически исключил возможность предоставления Украине членства в НАТО.

Читать

Задержаны карманники, орудовавшие в торговых центрах: кто такие?

Важно 20:16

Важно 0 комментариев

Государственная полиция задержала нескольких карманников, совершивших кражи в торговых центрах в разных районах Риги, сообщили в Отделе по связям с общественностью Государственной полиции.

Государственная полиция задержала нескольких карманников, совершивших кражи в торговых центрах в разных районах Риги, сообщили в Отделе по связям с общественностью Государственной полиции.

Читать

Предупреждение за «разглашение» данных о русском языке: Росликова судили на закрытом заседании в Сейме

Важно 20:00

Важно 0 комментариев

Комиссия Сейма по мандатам и этике, рассмотрела обращение депутата Артура Бутанса (NA) и приняла решение вынести лидеру партии "Stabilitātei" Алексею Росликову предупреждение. По мнению комиссии, его высказывания в социальных сетях могут вызвать раскол в обществе, сам же Росликов отвечает, что всего лишь озвучил общеизвестную статистику об использовании русского языка в Риге.

Комиссия Сейма по мандатам и этике, рассмотрела обращение депутата Артура Бутанса (NA) и приняла решение вынести лидеру партии "Stabilitātei" Алексею Росликову предупреждение. По мнению комиссии, его высказывания в социальных сетях могут вызвать раскол в обществе, сам же Росликов отвечает, что всего лишь озвучил общеизвестную статистику об использовании русского языка в Риге.

Читать

Следствие по делу о смерти Яниса Тиммы возобновили: «основные подозреваемые — Анна Седокова и друзья»

ЧП и криминал 19:55

ЧП и криминал 0 комментариев

Сегодня стало известно, что следствие по делу о смерти бывшего супруга Анны Седоковой Яниса Тиммы возобновили. Ранее считалось, что 32-летний баскетболист покончил с собой.

Сегодня стало известно, что следствие по делу о смерти бывшего супруга Анны Седоковой Яниса Тиммы возобновили. Ранее считалось, что 32-летний баскетболист покончил с собой.

Читать