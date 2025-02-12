«Наши команды немедленно начнут переговоры»: Трамп созвонился с Путиным и Зеленским

Первым о разговоре сообщил Дональд Трамп. «Я только что долго и очень продуктивно поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков вскоре подтвердил, что такой разговор состоялся. Он длился «почти полтора часа».

По словам Трампа, лидеры двух стран обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, «силу доллара и много других тем». Песков назвал среди тем также обмен заключенными, иранскую ядерную программу и сотрудничество между Россией и США.

«Но в первую очередь, как мы оба согласились, мы хотим прекратить миллионы смертей в войне России с Украиной», — написал Трамп. Они, утверждает Трамп, договорились, чтобы их команды «немедленно начали переговоры» об окончании войны.

Песков сказал, что Путин в ответ на слова Трампа о возможном мире с Украиной упомянул «о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров».

В Кремле также отметили, что Путин рассказал о готовности принять в России американских должностных лиц, включая тех, кто будет заниматься Украиной. О возможном скором начале переговоров, впрочем, Песков не стал говорить напрямую.

Трамп написал, что он «прямо сейчас» будет звонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы рассказать ему о разговоре с Путиным.

Переговоры с американской стороны будут вести госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф.

По словам Пескова, Путин пригласил Трампа посетить Москву, и президенты договорились о продолжении личных контактов — в том числе об организации личной встречи.

«Я хочу поблагодарить президента Путина за то, что он уделил время для этого разговора, и за то, что вчера был освобожден Марк Фогель, потрясающий человек, которого я вчера вечером лично приветствовал в Белом Доме. Я верю, что наши усилия приведут к успешному результату, надеюсь, скоро!» — так Трамп завершил свое сообщение.

Вскоре после разговора с Путиным Трамп, как и обещал, поговорил с Владимиром Зеленским. Как сообщают корреспонденты Би-би-си, разговор предположительно длился около часа.

Сам Зеленский в своем телеграм-канале подтвердил, что разговор был, но рассказал о нем в самых общих чертах.

«Только что говорил с Дональдом Трампом. Продолжительный разговор. О возможности достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд. О наших технологических возможностях, в частности, дроны и другие современные производства. Благодарен Президенту Трампу за интерес к тому, что мы можем сделать вместе», — написал Зеленский.

Он сообщил, что президент США рассказал ему о деталях своего разговора с Владимиром Путиным.

«Украина больше всех хочет мира. Определяем наши общие с Америкой шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный, продолжительный мир», — написал Зеленский.

В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что разговор с Зеленским прошел «очень хорошо».

«Он, как и президент Путин, хочет заключить мир. Мы обсудили много вопросов, связанных с войной, но в основном — встречу, которая состоится в пятницу в Мюнхене, где вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио возглавят делегацию. Я надеюсь, что результаты этой встречи будут положительными», — написал Трамп.

Ни Зеленский, ни Трамп не сообщали о каких-либо условиях мирного соглашения или предварительных договоренностях.