Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 16. Мая Завтра: Edijs, Edvins
Доступность

Пьём и балуемся: большинство инцидентов в Риге приходится на поздний вечер (1)

© LETA 16 мая, 2025 08:41

Важно 1 комментариев

Большинство инцидентов Рижская муниципальная полиция регистрирует между 21:00 и полуночью, свидетельствуют данные полиции за последние десять лет.

Наибольшее количество происшествий в вечерние и ночные часы, с 6 часов вечера до 6 утра, было зарегистрировано в 2021 году, во время пандемии 38 556. После этого количество происшествий с каждым годом уменьшалось. В этом году было зарегистрировано 7609 происшествий.

Данные полиции показывают, что с 21 до 22 часов и с 22 до 23 часов большинство вызовов связано с распитием алкоголя и нахождением в состоянии алкогольного опьянения. Однако с приближением полуночи увеличивается количество вызовов, связанных с шумом, лицами, лежащими в общественных местах, и лицами без определенного места жительства.

После полуночи, до 4 часов утра, преобладают вызовы, связанные с шумом. Позже увеличивается количество вызовов, связанных с лежащими людьми, конфликтами и драками.

В ходе опроса полиции, на который было получено 108 ответов, выяснилось, что большинство рижан в течение последних шести месяцев чувствовали себя очень безопасно или спокойно на улице в ночное время в своем районе. Лишь десятая часть опрошенных заявила, что чувствует себя небезопасно или очень небезопасно.

Аналогичным образом, большинство указало, что не боится краж на улице в своем районе. Аналогичные ответы респонденты дали и на вопрос о хулиганстве в своем районе.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 1 реакций
Комментарии (1) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Так чьё Абрене? Представителей «Нового единства» смутил провокационный вопрос. ВИДЕО (1)

Выбор редакции 10:30

Выбор редакции 1 комментариев

В социальной сети ТикТок распространяется видео, на котором запечатлена провокация у предвыборной палатки партии "Новое единство" в Риге. 

В социальной сети ТикТок распространяется видео, на котором запечатлена провокация у предвыборной палатки партии "Новое единство" в Риге. 

Читать
Загрузка

Отменен пролет бомбардировщика ВВС США над памятником Свободы (1)

Важно 10:29

Важно 1 комментариев

Из-за плохих погодных условий запланированный на пятницу низкий пролет стратегического бомбардировщика ВВС США "B-52H Stratofortress" над Латвией, в том числе над памятником Свободы в Риге, отменен, сообщили в Министерстве обороны.

Из-за плохих погодных условий запланированный на пятницу низкий пролет стратегического бомбардировщика ВВС США "B-52H Stratofortress" над Латвией, в том числе над памятником Свободы в Риге, отменен, сообщили в Министерстве обороны.

Читать

Уже с этой субботы: в Риге начнет работу ночной общественный транспорт (1)

Новости Латвии 10:23

Новости Латвии 1 комментариев

В ночь на субботу, 17 мая, в Риге начнет работать ночной общественный транспорт, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью ООО "Rīgas satiksme" Байба Барташевича-Фелдмане.

В ночь на субботу, 17 мая, в Риге начнет работать ночной общественный транспорт, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью ООО "Rīgas satiksme" Байба Барташевича-Фелдмане.

Читать

Европе нужно сосредоточиться на Европе, а не дёргать Китай за усы: The American Conservative (1)

Важно 10:23

Важно 1 комментариев

"Пентагон подталкивает британские вооруженные силы к тому, чтобы они сосредоточили больше внимания и ресурсов на Евроатлантическом регионе, а не на Восточной Азии, сообщила недавно газета Financial Times. Предполагаемым архитектором этой политики является заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби, который является ярым сторонником увеличения военных расходов европейских союзников США и более активных действий по обеспечению собственной обороны, особенно в свете войны в Украине и растущей обеспокоенности агрессией России, - пишет Tghe American Conservative.

"Пентагон подталкивает британские вооруженные силы к тому, чтобы они сосредоточили больше внимания и ресурсов на Евроатлантическом регионе, а не на Восточной Азии, сообщила недавно газета Financial Times. Предполагаемым архитектором этой политики является заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби, который является ярым сторонником увеличения военных расходов европейских союзников США и более активных действий по обеспечению собственной обороны, особенно в свете войны в Украине и растущей обеспокоенности агрессией России, - пишет Tghe American Conservative.

Читать

Нам, латышам, в какой-то момент придется покинуть эту территорию: Рудзитис (ВИДЕО) (1)

Важно 10:22

Важно 1 комментариев

Психотерапевт Виестурс Рудзитис в программе «Nra.lv sarunas» объясняет, почему вообще происходят войны, сообщает nra.lv со ссылкой на «Nra.lv sarunas».

Психотерапевт Виестурс Рудзитис в программе «Nra.lv sarunas» объясняет, почему вообще происходят войны, сообщает nra.lv со ссылкой на «Nra.lv sarunas».

Читать

Абу Мери о сокращении бюджета Минздрава: ни цента! (1)

Новости Латвии 10:14

Новости Латвии 1 комментариев

Из бюджета системы здравоохранения невозможно выделить ни одного цента на другие нужды, заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Из бюджета системы здравоохранения невозможно выделить ни одного цента на другие нужды, заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Читать

Целый корпус больницы Страдыня, возможно, придется снести. Плесень в подвале оказалась неистребимой (1)

Выбор редакции 10:07

Выбор редакции 1 комментариев

Плесень, обнаруженная в Университетской клинической больнице имени Паула Страдыня в Риге, может оказаться неистребимой — с таким предупреждением в эфире передачи TV24 «Клуб национальных интересов» выступил председатель правления Латвийской ассоциации больниц Евгений Калейс. Он сообщил, что аналогичный случай уже был в Нидерландах, где из-за распространения плесени пришлось снести здание больницы.

Плесень, обнаруженная в Университетской клинической больнице имени Паула Страдыня в Риге, может оказаться неистребимой — с таким предупреждением в эфире передачи TV24 «Клуб национальных интересов» выступил председатель правления Латвийской ассоциации больниц Евгений Калейс. Он сообщил, что аналогичный случай уже был в Нидерландах, где из-за распространения плесени пришлось снести здание больницы.

Читать