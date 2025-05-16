Наибольшее количество происшествий в вечерние и ночные часы, с 6 часов вечера до 6 утра, было зарегистрировано в 2021 году, во время пандемии 38 556. После этого количество происшествий с каждым годом уменьшалось. В этом году было зарегистрировано 7609 происшествий.

Данные полиции показывают, что с 21 до 22 часов и с 22 до 23 часов большинство вызовов связано с распитием алкоголя и нахождением в состоянии алкогольного опьянения. Однако с приближением полуночи увеличивается количество вызовов, связанных с шумом, лицами, лежащими в общественных местах, и лицами без определенного места жительства.

После полуночи, до 4 часов утра, преобладают вызовы, связанные с шумом. Позже увеличивается количество вызовов, связанных с лежащими людьми, конфликтами и драками.

В ходе опроса полиции, на который было получено 108 ответов, выяснилось, что большинство рижан в течение последних шести месяцев чувствовали себя очень безопасно или спокойно на улице в ночное время в своем районе. Лишь десятая часть опрошенных заявила, что чувствует себя небезопасно или очень небезопасно.

Аналогичным образом, большинство указало, что не боится краж на улице в своем районе. Аналогичные ответы респонденты дали и на вопрос о хулиганстве в своем районе.