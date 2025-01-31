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Налог заплатят 400 000 латвийцев: муниципалитеты начали рассылать письма жителям

Редакция PRESS 31 января, 2025 15:26

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Муниципалитеты начали рассылать жителям уведомления о налоге на недвижимость (NĪN). Особое внимание следует уделить тем 400 000 резидентам, у которых есть электронный адрес — если у вас есть недвижимость, за которую взимается налог, то уведомление об (NĪN) направляется на ваш электронный адрес в соответствии с законом, сообщает портал nra.lv.

Директор Государственного агентства цифрового развития (VDAA) Йоренс Лиопа напоминает, что сообщения, поступающие на ваш адрес электронной почты, следует регулярно проверять, независимо от того, ожидаете ли вы сообщения от государственных и местных органов власти или нет.

Проверяйте свой почтовый ящик электронной почты так же, как вы проверяете свой обычный почтовый ящик.

«На этой неделе муниципалитеты начинают рассылать уведомления о NĪN в электронном виде на адреса электронной почты или адреса электронной почты жителей, но это не означает, что есть конкретная дата, когда уведомления будут отправлены всем одновременно. Муниципалитеты отправляют их частями, поэтому я призываю жителей регулярно проверять на этой неделе и в последующие недели. Проверьте сообщения, полученные на адрес электронной почты. Для всех тех, у кого есть зарегистрированный адрес электронной почты, уведомление TIN будет быть отправлены на адрес электронной почты, поскольку, согласно закону, вся коммуникация с государством происходит по адресу электронной почты, как только он создается для резидента или компании. Те резиденты, которые указали для связи с  муниципалитетом другой канал для получения NĪN, например, электронную почту, получат его по электронной почте. Если в ближайшие недели не будет уведомления об NĪN, я приглашаю вас связаться с муниципалитетом. Те пользователи адреса электронной почты, которые подтвердили свой адрес электронной почты на портале Latvija.gov.lv для получения информационных уведомлений, вам также будет отправлено сообщение по электронной почте с адреса электронной почты о том, что «Пришло объявление о NĪN».

VDAA призывает всех жителей использовать электронную услугу «Оплата налога на недвижимость онлайн», доступную на портале Latvija.gov.lv, для оплаты своего NĪN, где частные лица могут производить платежи в любом самоуправлении, просматривать выписку по NĪN, остаток платежа и сроки, а также можно заплатить налог за другого человека, например, родственника или соседа, у которого ограниченные цифровые навыки.

Для пользователей портала Latvija.gov.lv и пользователей адреса электронной почты, которые еще не подтвердили свой адрес электронной почты, после авторизации на портале Latvija.gov.lv появится информационное окно (всплывающий баннер) с приглашением для подтверждения своего адреса электронной почты. Подтверждение по электронной почте на портале обеспечивает дополнительное удобство — уведомление о сообщениях, полученных на адрес электронной почты, ежедневно отправляется на электронную почту пользователя.

В настоящее время на портале Latvija.gov.lv зарегистрировано более 400 000 адресов электронной почты пользователей. С 22 января после авторизации на портале Latvija.gov.lv у пользователя появляется новое, персонализированное рабочее пространство, где полученная информация сразу видна, в том числе и на адрес электронной почты. Таким образом, обзор портала выделяет полученные пользователем сообщения, побуждая его ознакомиться с ними. На рабочем столе пользователь также может отметить те электронные услуги, которые ему интересны и которыми он пользуется чаще всего.

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