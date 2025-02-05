«Наконец-то начинается самоочищение»: увольнения русских учителей радуют соцсети

В результате увольнений учебный процесс в некоторых школах значительно нарушился. Недовольство вызвал и тот факт, что тестированию подвергаются и учителя, которые преподавали в учебных заведениях, где языком обучения является латышский. Министерство юстиции потребовало, чтобы проверки были соразмерными.

Однако сообщение на сайте «Х» вызвало не сочувствие, а радость по поводу ухода нелояльных государству учителей, пишет nra.lv: «Вместо того чтобы наконец-то хоть немного выучить язык, они уходят с работы. Принципы, видите ли, для них важнее».

«Или! Это хорошая новость. Орrианцы поняли, что не смогут сдать языковой тест, и уходят».

«Ух ты, какая хорошая новость, что наконец-то безграмотные покидают школу - они уже достаточно долго учат школьников. Если вы знаете только один язык, вам не стоит быть учителем!».

В то же время комментаторы не понимают призыва Министерства юстиции к соразмерности, что может означать, что Министерство юстиции призывает к нарушению закона, который требует, чтобы учителя знали государственный язык на должном уровне.