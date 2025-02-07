Начато строительство контактной сети на железнодорожной линии Засулаукс-Болдерая

В рамках проекта планируется электрифицировать и перестроить 100 км железнодорожных линий, постепенно расширяя сеть электрифицированных железных дорог. Также планируется заменить технически устаревшую систему воздушных контактных линий.

Проект предусматривает модернизацию электрифицированных линий Рига-Земитаны и Рига-Слока, а также развитие линии Засулаукс-Болдерая.

Проект планируется завершить в 2026 году. Строительные работы выполнит объединение лиц "Nordes būve & BCC", в которое входят ООО "Nordes būve" и ООО "Baltic Construction Company (BCC)". Надзор за строительством будет осуществлять ООО "Firma L4".

Проект полностью финансируется Фондом восстановления. Затраты на его реализацию составят до 72,7 млн евро без НДС.