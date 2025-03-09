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Начальник Госполиции о гибели двух мальчиков в Плявниеках: основная версия — несчастный случай

TV24 9 марта, 2025 07:49

ЧП и криминал 0 комментариев

LETA

Начальник Госполиции Армандс Рукс на телеканале TV24 в программе Dienas personība ar Veltu Puriņu прокомментировал трагический случай в Плявниеках, когда погибли два мальчика, подчеркнув, что расследование ведется тщательно и рассматриваются разные версии. Окончательные выводы, по его словам, станут известны лишь по результатам экспертиз.

Рукс подчеркивает, что этот инцидент вызывает серьезные вопросы по поводу доступности оружия в этой ситуации: "Прежде всего - как могут возникнуть такие обстоятельства, чтобы эти малолетние личности вообще получили доступ к оружию?"

Он подчеркивает, что это необычный случай: "Я реально такого не припомню". Рукс напоминает, что следствие сейчас еще на ранней стадии и более подробных комментариев пока не может быть: "У следствия на данный момент нет никаких полномочий что-то еще комментировать", но обещает, что "можете быть уверены - мы обязательно разберемся".

Начальник полиции признал, что главная версия на данный момент - несчастный случай: "Неосторожное обращение детей с оружием, которое никоим образом не должно было оказаться в их распоряжении". Тем не менее Рукс подчеркнул, что это лишь одна из возможных версий - "мы назначили разные экспертизы".

Следствие, по словам начальника полиции, не ограничивается единственным сценарием: "Придерживаться одной версии, не проверив другие, может быть, менее достоверные, в том числе очень плохие, полицейский не может - это всегда надо держать в уме. В том числе и при любом, может быть, очевидном, условно говоря, самоубийстве, надо иметь в виду, что это, может быть, не самоубийство. Это азбука".

Рукс также предупреждает по поводу поспешных выводов: "Нельзя поддаваться влиянию того, что тебе пытается подкинуть конкретная ситуация или люди вокруг нее". Поэтому работа продолжается - ожидаются результаты экспертиз, тогда, соответственно, будем информировать, обещает он.

Кроме того, начальник полиции упоминает об альтернативных версиях, в том числе с участием третьего лица: "Такая версия, конечно, есть", добавив, что это всего лишь "версия, которая всегда под рукой". Он еще раз подчеркивает: "Полицейским нельзя зацикливаться на единственной версии". Благодаря такому подходу не будет упущена ни одна деталь - даже если она кажется маловероятной.

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