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На Вентспилсском шоссе разбился школьный микроавтобус: есть погибшие (ДОПОЛНЕНО в 14.09)

Редакция PRESS 11 января, 2025 07:35

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Сегодня утром школьный экскурсионный микроавтобус из Вентспилса столкнулся с грузовиком. По словам очевидцев, к сожалению, есть сведения о погибших.

Представитель полиции Мадара Шершнёва подтвердила, что погибла одна из пассажирок автобуса. Но её возраст пока не называется.

Как сообщили в Службе неотложной медицинской помощи, полученные пассажиркой травмы были несовместимы с жизнью.

В результате происшествия пострадали водитель микроавтобуса и одна совершеннолетняя пассажирка, а также шесть несовершеннолетних лиц, сообщила Шершнева.

Скорая помощь доставила в больницу восемь человек, двое из которых взрослые, а остальные несовершеннолетние. Пострадавшие доставлены в больницу и в тяжелом, и в удовлетворительном состоянии.

Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия. Движение регулируется по одной полосе.

ДТП произошло между Гайлишциемсом и Мазстразде (дорога А10).

Микроавтобус направлялся из Вентспилса в Даугавпилс, и вёз детей на соревнования.

В аварию попали девять человек - учителя и дети, которые ехали в Даугавпилс, чтобы принять участие в соревнованиях, длившихся три дня. 

Очевидцы рассказали порталу «tv3.lv», что авария произошла во время маневра обгона, когда микроавтобус не смог вернуться на свою полосу и столкнулся с грузовиком. По словам очевидцев, в аварии пострадали девять пассажиров, в том числе школьники, которые, возможно, направлялись на певческий конкурс в Даугавпилс.

Информация дополняется.

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