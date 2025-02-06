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На стороне свободы и справедливости: президент Эстонии отправил солдат на войну

Редакция PRESS 6 февраля, 2025 16:08

Мир 0 комментариев

Напутствуя в четверг в Тапа направляющихся в Ирак для участия в международной военной операции солдат ESTCOY-22, президент Алар Карис подчеркнул, что Эстония четко выбрала свою сторону в этом мировом конфликте — сторону свободы и справедливости.

«Свобода и союзнические отношения стали нашей величайшей победой в новейшей истории, и мы готовы вместе с нашими союзниками защищать эти ценности там, где это необходимо», — сказал Карис.

По словам главы государства, профессия военнослужащего — это также проверка себя  в том числе в боевой обстановке и в участии в международной военной операции. Президент Алар Карис процитировал сержанта Андрея Левченко, служившего в Ираке в 2004 и 2024 годах, который метко сказал, что «только в зоне боевых действий солдат учится реагировать. Реагирует только тогда, когда по нему действительно ведется огонь, при котором используются боевые патроны, а не холостые».

Президент отметил, что за последние 30 лет около 4000 военнослужащих Сил обороны Эстонии приняли участие более чем в двадцати международных военных операциях, что придало нескольким поколениям наших военнослужащих уверенность в своих силах в бою. «Такая уверенность в себе нужна не только Силам обороны Эстонии, она нужна всей стране, — сказал президент Карис. - Нам нужно подтверждение того, что мы не только хотим, но и умеем защищать свою страну и народ».

По словам главы государства, не менее важна уверенность в том, что Эстония всегда может рассчитывать на своих союзников. «В сегодняшнем все более неспокойном мире союзнические отношения важны как никогда, — сказал президент Карис. - Это правда, что НАТО и Европейский союз по-прежнему являются самыми успешными альянсами в мире, НАТО также является наиболее боеспособным в военном отношении союзом, но чтобы гарантировать, что так будет и в будущем, прилагать усилия должны все союзники. Эстония это прекрасно осознает. Мы последовательно укрепляем свой независимый оборонный потенциал и делаем необходимые для этого инвестиции».

По словам Кариса, миссия в Ираке является доказательством того, что Эстония является и останется преданным союзником. «Когда я был в Ираке год назад, я с гордостью слышал от американцев и других союзников, как  часто ставятся в пример опыт и преданность наших военнослужащих», — вспомнил президент Карис, выразив твердую уверенность в том, что направляющееся в миссию подразделение также будет высоко держать знамя Сил обороны Эстонии.

Глава государства поблагодарил родственников военнослужащих за поддержку. «Спасибо за поддержку мужчин и женщин в нашей военной форме, вы их крепкий тыл. Без вашей поддержки мотивация и боеспособность наших военнослужащих не были бы столь высоки», — сказал президент Карис.

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