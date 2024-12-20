Смерть Тиммы: «даже флирт с восточным соседом, не говоря уже о свадьбе, является для Латвии самоубийством»

"Я не хотел ничего писать о вчерашней трагедии, но видео Анны Седоковой меня просто взбесило. А когда Анна удалила его через час, это разозлило меня еще больше. Сейчас я объясню, почему.

Когда ты теряешь близких и переживаешь нервный срыв, последнее, что ты хочешь сделать, это выложить видео в социальные сети. Она снимает себя с одной рукой, в другой у нее катетер. Поэтому Седоковой еще предстоит найти правильный ракурс.

Это сознательный поступок, и ее режиссер лжет, когда говорит в интервью, что Анна была безумна. Это оскароносная актерская игра, которая вызвала у меня негативные эмоции.

Затем, видимо, ей сказали, что всю эту шумиху нельзя показывать публике сразу, а нужно равномерно распределить до конца года. По этой причине видео было быстро удалено.

Теперь к сути вопроса.

Российский шоу-бизнес устроен так, что даже самое трагическое событие превращается в цирк. Звучит ужасно, но Анне очень повезло, ведь о ней снова заговорили.

Перед новогодними корпоративами ее цена взлетит до небес. Печальную новость еще долго будут обсуждать на Малахове и других российских телевизионных ток-шоу.

Сама Анна это прекрасно понимает, знает правила игры, и я уверен, что она уже цинично планирует сольный концерт на стадионе «Лужники».

Поможет ли Седокова семье Яниса материально? Оплатит ли она хотя бы репатриацию тела, которая, поверьте, стоит очень дорого? Конечно, нет. Этим займутся партнеры по сборной Латвии, друзья семьи и наши люди.

У этой женщины в голове совсем другие ценности.

Главный вывод.

Нахождение в России для латышей несовместимо с жизнью, и это происходит на каком-то высшем, нечеловеческом уровне. Россия в любом виде абсолютно противопоказана латышам.

А для латвийского государства быть вместе с Россией - абсолютно так же противоестественно и губительно.

Даже небольшой флирт с восточным соседом, не говоря уже о свадьбе, в нашем случае является чистым самоубийством".