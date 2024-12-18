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Похороны Яниса Тиммы: латвийцев просят о помощи

Редакция PRESS 18 декабря, 2024 15:28

Новости Латвии

Фото LETA

Посольство Латвии в России поддерживает постоянные контакты с родственниками баскетболиста Яниса Тиммы и российскими учреждениями по вопросу о доставке его останков в Латвию, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Диана Эглите.

Она заверила, что МИД готов оказать всю возможную консульскую помощь, однако не имеет права предоставлять подробную информацию.

Друг Тиммы Гатис Лининьш разместил в "Facebook" пост с разрешения матери покойного баскетболиста Аусмы Тиммы.

Как сообщил Лининьш, мать Яниса в воскресенье должна выехать в Москву, чтобы договориться о доставке останков сына в Латвию, но не располагает необходимыми для этого финансовыми средствами.

Лининьш призвал латвийцев пожертвовать средства, чтобы оплатить транспортировку и похороны Тиммы в Латвии.

К утру 18 декабря Лининьш сообщил, что деньги на поездку собраны и поблагодарил всех за отзывчивость. Счет, в прочем, решили не закрывать.

Как сообщается, все оставшиеся пожертвованные средства будут переданы в благотворительную организацию в поддержку детского баскетбола.

Получатель – Аусма Тимма
Номер счета: LV65HABA0551003965662
Назначение платежа: похороны Яниса Тиммы

Как сообщалось, 32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма во вторник был найден мертвым в Москве. По данным СМИ, причиной его смерти стало самоубийство.

В свою очередь сестра Яниса Тиммы в Фейсбуке опубликовала пост с благодарностью латвийцам, откликнувшимся на беду. 

-Вечная память, брат!

Я прекрасно осознаю, что в последнее время Янис не был однозначной личностью. Но, на протяжении всей его жизни, одно всегда оставалось неизменным - это его самая первая любовь, любовь к спорту.

Он был примером того, как с помощью целеустремленности и упорного труда можно осуществить свою мечту – играть бок о бок с профессионалами и тренироваться у лучших специалистов. С детства он говорил, что будет баскетболистом! Не смотря на то что, в школе его выбор профессии иногда высмеивали и, не взирая ни на какие трудности, он всегда шел своим путем. На мой взгляд, любой профессиональный спортсмен и его близкие знают, что спорт – это не про поиск легких путей. На поле ты отдаешь себя всего, как физически, так и эмоционально. Помню, были даже случаи, когда после игры у Яниса не было сил поднять сумку с формой.

Те, кто знал брата поближе, знают, что под мышцами и татуировками скрывалось уязвимое сердце и масса эмоций. Он легко мог помочь другим, но ему было очень трудно попросить чего-то для себя и признать, что он с чем-то не справляеться. Я знаю, что многие люди предлагали Янису свою помощь, и за это я им искренне благодарна. Но мой брат принял свое решение и, как бы больно оно ни было, нам теперь остается только принять его выбор.

Я благодарю своего брата за время, которое мы провели вместе, и за его пример всегда следовать своему призванию в жизни!

Я уверена, что теперь у сына Яниса Кристиана, приёмного сына Гектора и баскетболистов сборной Латвии появится на одного физически крепкого ангела-хранителя больше!

Сердечная благодарность от меня и моих родителей всем за огромное количество сочувствия...

Попрощаться с Янисом можно будет лично в Риге. Более точная информация будет доступна, когда Янис поедет домой.

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