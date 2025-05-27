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На памятник жертвам трагедии в  Золитуде выделят около 2 миллионов евро. Каким он будет?

Редакция PRESS 27 мая, 2025 17:59

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В июне в рижском микрорайоне Золитуде  начнется строительство мемориального места "Сад Памяти", которое продлится 12 месяцев сообщила Айра Анцане, представитель отдела коммуникации Рижского самоуправления.

Сад Памяти будет создан как светлое мемориальное место, где пострадавшие в трагедии и близкие погибших смогут беспрепятственно проводить минуты памяти, а для остальных жителей это будет место спокойного отдыха, одновременно напоминающее и предоставляющее информацию о трагическом событии. Решение было принято с учетом видения и пожеланий общества "Zolitūde 21.11.".

Концептуальный ключ идеи – светлое место памяти, посвященное людям, а не трагедии, с подходом исцеляющего ландшафта.

Ландшафтный ансамбль Золитудского сада памяти будет состоять из Площади Единения с периметральными насаждениями, Холма Тишины, покрытого обильными насаждениями, и предплощади, а также прилегающего к саду линейного парка.

На Площади Единения будут расположены 54 сферы из нержавеющей стали разных размеров. Они не помешают пешеходам пересекать площадь, но привлекут их внимание и заставят невольно, задумавшись о вечном.

Ландшафтный и символический центр Сада Памяти будет находиться непосредственно на месте обрушения крыши торгового центра – здесь появится Холм Тишины, место для медитативного уединения. На вершине холма, под сенью вишневых деревьев, расположится небольшой водоем, в котором, как в зеркале, отразится небо.

При выборе материалов и решений для Сада Памяти и прилегающего линейного парка существенным приоритетом были признаны устойчивость, долговечность и функциональность во все времена года. При строительстве парковых дорожек и садовой площади использованы долговечные и легкие в уходе материалы – бетон, нержавеющая сталь, гранит.

Световая сценография Сада Памяти будет создана с помощью атмосферного освещения на Холме Тишины - этого удастся достичь за счет игры света и тени. Также появится и функциональное освещение на Площади Единения и на близлежащих улицах.

В марте завершился повторно объявленный конкурс "Строительные работы по объекту «Создание мемориального места трагедии в Золитуде по улице Приедайнес 20, Рига»". Свои предложения на конкурс представили четыре претендента. И, по результатам оценки, право на заключение договора было предоставлено Товариществу "3A". 30 апреля был заключен договор на выполнение строительных работ. Срок выполнения договора составляет 12 месяцев с момента начала работ.

Общая стоимость строительного проекта, включая авторский надзор и строительный надзор, составляет около двух миллионов евро.

Работы на объекте начнутся с демонтажа с ранее установленных элементов и перемещения ранее установленного памятного знака, далее по плану подготовительные работы для обустройства покрытий территории, удаление существующих насаждений (живой изгороди), проведение мероприятий по защите существующих деревьев и начало строительства инженерных сетей.

Ранее сообщалось, что идея создания мемориального места трагедии в Золитуде была выбрана на конкурсе эскизов, организованном в 2022 году, где лучшим признали предложение, представленное совместно тремя компаниями -  "ALPS ainavu darbnīca", дизайнерским бюро "H2E" и консалтинговым агентством "Copywriter/Levelup".

 

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