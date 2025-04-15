На отдельных участках дорог увеличена скорость движения: где именно?

На Юрмальском шоссе (A10) от Риги до Юрмалы максимальная скорость увеличена до 110 километров в час, а на двух участках - на Даугавпилсском шоссе (A6) от Саласпилса до Икшкиле и на Елгавском шоссе (A8) от Риги до Яунолайне - максимальная скорость увеличена до 100 километров в час.

Также на Видземском шоссе (A2) от Лангстини до Сигулды максимальная скорость в хороших условиях со вторника составит 110 километров в час. Информация на электронных дорожных знаках будет меняться в зависимости от фактических условий движения на дороге, которые будут определяться метеостанциями, установленными вдоль дороги.

На четырехполосном участке Кекавской объездной дороги от Крогсилса до Рижской объездной дороги максимальная скорость для автомобилей массой до 7,5 тонны составляет 120 километров в час.