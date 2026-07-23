Как сообщили в ведомстве, 15 июля компания подала заявление о приобретении активов по этому адресу. До марта 2026 года здесь работал один из супермаркетов Sky, однако после признания управляющей компании Skai Baltija неплатежеспособной магазин закрылся.
Совет по конкуренции должен принять решение по сделке в течение месяца, а при необходимости углубленной проверки срок может быть продлен до трех месяцев. До 6 августа ведомство принимает мнения заинтересованных сторон о возможном влиянии сделки на конкуренцию.
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