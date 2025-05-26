На Кипсале в воде нашли завёрнутый в одеяло труп свиньи без головы

Подозрительный объект люди заметили под Вантовым мостом. Визуально издали он напоминал завернутое тело, поэтому очевидцы вызвали полицию.

"При осмотре был обнаружен труп свиньи, завернутый в материал, похожий на спальный мешок. Наши сотрудники доставили его на берег, прибыли также сотрудники Государственной полиции и коллеги из муниципальной полиции Риги, которые сейчас выясняют обстоятельства", - сообщила представитель Рижской муниципальной полиции Иева Лукажа-Апалупа.

Когда тело доставили на берег, к нему тут же стали подбираться вороны, но их радость была недолгой, так как свинья была передана для захоронения. "Признаков криминального характера обнаружено не было. На место происшествия прибыли сотрудники кладбища для животных Dzīvnieku draugi, которые увезли тело", - сказали в полиции.

Возможно, кто-то бросил свинью в воду, чтобы подшутить над окружающими. Однако, учитывая, что тщательно упакованный кусок мяса с прикрепленными к задним лапам резиновыми сапогами напоминает человеческое тело, не исключено, что его намеренно доставили в Даугаву представители правоохранительных органов или добровольцы. Ведь это могло бы помочь выяснить направление течения воды при поисках утопленника.