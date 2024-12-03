Мы живем хорошо, но проблема в том, что соседи живут лучше: банкир Рунгайнис

"С одной стороны, мы очень хорошо развились, живем несравненно лучше, работаем продуктивнее и больше экспортируем. Особенно со времени распада Советского Союза, так что этот вектор ясен... Мы и в Европейском Союзе, и в НАТО и так далее. Но проблема, которая нас гложет, заключается в том, что соседи живут лучше", - сказал Рунгайнис.

Эксперт объясняет проблемы с конкурентоспособностью бюрократией и пренебрежением к предпринимателям со стороны государственного аппарата и сравнивает Латвию с Литвой и Эстонией, отмечая, что соседние страны смогли использовать свои возможности гораздо успешнее, быстрее переориентировав экономику на глобальные рынки за счет разрыва связей с Россией.