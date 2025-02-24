Мужчина с ножом ворвался в детский центр Даугавпилса: женщины и дети были в панике

Как рассказали свидетели, им повезло, что помимо мам с детьми в PlayDay в тот момент были и отцы. Один из них не растерялся и спрятал женщин и детей в туалете, а затем вернулся помочь другому мужчине обезвредить нападавшего – у него отобрали нож и повалили на пол. Минуты ожидания полиции показались вечностью. Испуганные матери с детьми до сих пор не понимают, почему стражам порядка потребовалось столько времени, чтобы приехать на место чрезвычайного происшествия. Ведь на аварии или нарушения правил парковки полиция в Даугавпилсе реагирует очень быстро.

Ещё два вопроса, которые беспокоят очевидцев: имеется ли у развлекательного центра тревожная кнопка, и где была охрана заведения? Неужели любой человек с ножом может беспрепятственно зайти в центр и угрожать его посетителям?

На это в социальной сети ответил Play Day:

«Здравствуйте, тревожная кнопка есть, но она вызывает охрану. В данной ситуации имела место угроза жизни, поэтому мы сразу вызвали полицию, а сотрудники сделали всё возможное для безопасности посетителей – немедленно эвакуировали детей и женщин, а мужчины, конечно, вступились за них. Мы не можем повлиять на то, что полиция ехала 20 минут, и не несем за это ответственности. Также мы не могли заранее подготовиться к подобной ситуации. Мы не могли предугадать, что мужчины придут в детский центр для выяснения отношений. Однако со своей стороны мы сделали всё возможное, чтобы остановить конфликт».



Одна из посетительниц центра Ирина поделилась своими переживаниями:

«Мы были там с 3-летним ребёнком и стали свидетелями происшествия. Прятались в туалете, но я не чувствовала себя там в безопасности. Дождавшись момента, мы убежали на улицу. Сказать, что было страшно – ничего не сказать… Когда в двух-трёх метрах от тебя – неадекват с ножом».

Полиция утверждает, что приехала быстро. В комментарии Государственной полиции сказано следующее:

«Вчера, 23 февраля, около 11:45 сотрудники Южнолатгальского участка Латгальского регионального управления Государственной полиции получили сообщение о том, что в Даугавпилсе в детском развлекательном центре некий человек угрожает нанести тяжкие телесные повреждения другому мужчине. По предварительной информации, между двумя ранее знакомыми людьми возник конфликт. Сотрудники полиции немедленно отреагировали и выехали на место происшествия в 11:47, а четыре полицейских экипажа прибыли около 11:54.

Госполиция благодарит отважных очевидцев, которые задержали нападавшего до прибытия сотрудников правоохранительных органов. Мы напоминаем, что при задержании преступника важно беречь свою жизнь и тщательно оценивать риски. Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции задержали мужчину 1986 года рождения, который высказывал угрозы, и поместили его под временный арест. Проведённый тест показал 2,9 промилле алкоголя в его крови.

По данному факту начато уголовное дело по части 1 статьи 132 Уголовного закона Латвийской Республики («Угроза убийства или причинения тяжкого телесного повреждения»). Расследование продолжается. Государственная полиция будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В подобных ситуациях жителям настоятельно рекомендуется немедленно звонить в полицию по номеру 112 и сообщать о случившемся. По возможности следует держаться на безопасном расстоянии от места происшествия, чтобы избежать угрозы для жизни и здоровья».