Мужчина напал с ножом на охранника рижского магазина — его задержали

Как сообщает Госполиция, инцидент произошел в торговом центре в Саркандаугаве — мужчина напал на охранника магазина с канцелярским ножом после того, как сотрудник охраны попытался предотвратить кражу. Нападавший нанес охраннику удар в живот, порезал ему руку и скрылся с места происшествия. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.

Личность нападавшего была установлена в кратчайшие сроки, и через несколько часов столичные правоохранители задержали мужчину 1992 года рождения.

Задержанный ранее уже попадал в поле зрения полиции за совершение различных преступлений. Будет рассматриваться вопрос о применении к нему самой строгой меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело. Напавшему на охранника грозит лишение свободы на срок до пяти лет, кратковременное лишение свободы, или пробационный надзор.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.