Мошенники стали работать под видом Службы госбезопасности — не поведитесь!

Телефонные мошенники представляются курьерами компании по доставке посылок Omniva и почтальонами Latvijas Pasts, утверждая, что им поручено доставить письмо от Службы государственной безопасности, сообщили агентству LETA в службе.

Во время звонка мошенники пытаются получить личные данные, доступ к интернет-банку или просят подтвердить личность с помощью приложения «Smart-ID». СГБ предупреждает, что целью телефонных мошенников является хищение финансовых средств.

СГБ призывает граждан быть осторожными и не вступать в разговор при получении подозрительных телефонных звонков. В случае сомнений граждане могут позвонить на круглосуточную горячую линию СГБ 67208964.

СГБ обращает внимание на то, что в мошеннических схемах используются и названия других государственных учреждений.