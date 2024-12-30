Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 30. Декабря Завтра: Daniela, Daniels, Davids, Davis
Доступность

Мокрое место: синоптики озвучили прогноз погоды на 31 декабря и новогоднюю ночь

© LETA 30 декабря, 2024 17:05

Новости Латвии 0 комментариев

Вечером 31 декабря будет переменная облачность, местами на востоке ожидаются кратковременные осадки в виде снега, сообщают прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Умеренный ветер будет дуть с запада и северо-запада, на побережье в порывах достигая 15–17 метров в секунду, а температура воздуха повысится до 0…+4 градусов.

В Риге временами между облаками будет проглядывать солнце, день будет сухим. По-прежнему будет дуть умеренный западный ветер, а максимальная температура воздуха составит +2…+4 градуса.

Ночью на вторник погода будет преимущественно облачной, во многих местах ожидаются осадки — главным образом снег и мокрый снег. На отдельных участках дороги будут скользкими, поэтому водителям следует быть осторожными.

Будет дуть умеренный юго-западный и западный ветер, во второй половине ночи на побережье порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду, а минимальная температура воздуха составит от -2 до +2 градусов.

В Риге ночью небо будет преимущественно облачным, временами ожидаются осадки — главным образом снег и мокрый снег. На отдельных участках тротуары и улицы будут скользкими. Будет дуть умеренный юго-западный и западный ветер, а температура воздуха понизится до -1…+1 градуса.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 34 реакций
Комментарии (0) 34 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Даукштс: словацкий и венгерский премьеры начинают влиять на общеевропейскую политику безопасности

Важно 17:38

Важно 0 комментариев

 Промосковские премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начинают влиять на общую европейскую политику безопасности, заявил агентству ЛЕТА историк и политолог Карлис Даукштс, рассказывая о важнейших событиях уходящего года в Европе, которые окажут свое влияние и на 2025 год.

 Промосковские премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начинают влиять на общую европейскую политику безопасности, заявил агентству ЛЕТА историк и политолог Карлис Даукштс, рассказывая о важнейших событиях уходящего года в Европе, которые окажут свое влияние и на 2025 год.

Читать

Граждане России и Латвии везли через границу вещи с запрещенной символикой

Мир 16:45

Мир 0 комментариев

В минувшие выходные пограничники на границе в Нарве не пустили в Эстонию по разным причинам 13 иностранцев, а трем гражданам Латвии и России пришлось расстаться с вещами, на которых была нанесена запрещенная в Эстонии символика, сообщает Delfi. Только после этого они смогли продолжить путь.

В минувшие выходные пограничники на границе в Нарве не пустили в Эстонию по разным причинам 13 иностранцев, а трем гражданам Латвии и России пришлось расстаться с вещами, на которых была нанесена запрещенная в Эстонии символика, сообщает Delfi. Только после этого они смогли продолжить путь.

Читать
Загрузка

На смотровой башне в Синих горах Огре повесился мужчина

Важно 16:25

Важно 0 комментариев

Незадолго до Рождества в Огрском крае мужчина совершил самоубийство, что подтверждает Государственная полиция, передает TV3.lv.

Незадолго до Рождества в Огрском крае мужчина совершил самоубийство, что подтверждает Государственная полиция, передает TV3.lv.

Читать

Дело ушло в суд: отец и мачеха 10 лет измывались над дочерью, это могло повлиять на ее психику

ЧП и криминал 16:21

ЧП и криминал 0 комментариев

Восточноземгальская прокуратура передала в суд уголовное дело, в котором отец и мачеха обвиняются в том, что более десяти лет жестоко обращались с несовершеннолетней девочкой, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Восточноземгальская прокуратура передала в суд уголовное дело, в котором отец и мачеха обвиняются в том, что более десяти лет жестоко обращались с несовершеннолетней девочкой, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Читать

С чего бы это: в уходящем году выросло желание латвийцев эмигрировать в западные страны

Новости Латвии 16:10

Новости Латвии 0 комментариев

Доля людей, которые хотели бы эмигрировать в западные страны, если бы у них была такая возможность, за последний год немного увеличилась, сообщил директор исследовательского центра "SKDS" Арнис Кактиньш.

Доля людей, которые хотели бы эмигрировать в западные страны, если бы у них была такая возможность, за последний год немного увеличилась, сообщил директор исследовательского центра "SKDS" Арнис Кактиньш.

Читать

«Китай, Афганистан, Россия и Латвия»: как это мы попали в этот топ от Apple Censorship?

Важно 16:08

Важно 0 комментариев

«В том же довоенном 2021 году Apple не только надавила на Дурова и Telegram, но и сама удалила из своего магазина «Умное голосование» команды Навального. В Китае, где корпорация действует с 2009 года, в App Store недоступны тысячи приложений, следует из данных Apple Censorship. Этот сервис тестирует определенную выборку приложений во всех странах, где присутствует Apple.

«В том же довоенном 2021 году Apple не только надавила на Дурова и Telegram, но и сама удалила из своего магазина «Умное голосование» команды Навального. В Китае, где корпорация действует с 2009 года, в App Store недоступны тысячи приложений, следует из данных Apple Censorship. Этот сервис тестирует определенную выборку приложений во всех странах, где присутствует Apple.

Читать