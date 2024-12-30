Мокрое место: синоптики озвучили прогноз погоды на 31 декабря и новогоднюю ночь

Умеренный ветер будет дуть с запада и северо-запада, на побережье в порывах достигая 15–17 метров в секунду, а температура воздуха повысится до 0…+4 градусов.

В Риге временами между облаками будет проглядывать солнце, день будет сухим. По-прежнему будет дуть умеренный западный ветер, а максимальная температура воздуха составит +2…+4 градуса.

Ночью на вторник погода будет преимущественно облачной, во многих местах ожидаются осадки — главным образом снег и мокрый снег. На отдельных участках дороги будут скользкими, поэтому водителям следует быть осторожными.

Будет дуть умеренный юго-западный и западный ветер, во второй половине ночи на побережье порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду, а минимальная температура воздуха составит от -2 до +2 градусов.

В Риге ночью небо будет преимущественно облачным, временами ожидаются осадки — главным образом снег и мокрый снег. На отдельных участках тротуары и улицы будут скользкими. Будет дуть умеренный юго-западный и западный ветер, а температура воздуха понизится до -1…+1 градуса.