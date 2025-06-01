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Мир должен быть «крайне обеспокоен» сближением России и Китая, предупреждает глава дипломатии ЕС

Euronews 1 июня, 2025 14:25

Мир 0 комментариев

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас выразил тревогу по поводу связей России и Китая, особенно на фоне войны в Украине. Министр обороны США предупредил о растущей угрозе со стороны Пекина и призвал азиатских союзников увеличить расходы на оборону.

Укрепление отношений Москвы и Пекина - "величайший вызов нашего времени". Так выразилась глава европейской дипломатии, выступая на азиатском форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Кая Каллас обвинила Китай в том, что он поставляет России 80% товаров двойного назначения, тем самым поддерживая её в войне в Украине.

"Китай говорит, что он нейтрален, но его экспорт товаров двойного назначения подпитывает войну России (против Украины). Когда Китай и Россия говорят о совместном лидерстве, речь идёт о невиданных за 100 лет переменах и пересмотре порядка глобальной безопасности. Мы все должны быть крайне обеспокоены", - сказала она в своей программной речи.

Также Каллас указала на взаимосвязь и взаимозависимость Европы и Азии в плане безопасности.

"В обеспечении нашей безопасности мы очень сильно взаимосвязаны. Чтобы предотвратить воплощение в жизнь худшего сценария, надо действительно защищать международное право, потому что в нём всё определено", - пояснила глава внешнеполитического ведомства Евросоюза.

"Это зонтик, который действительно защищает, особенно малые государства", - добавила она.

"Реальная и растущая угроза"

Каллас выступила после того, как министр обороны США предупредил о растущем военном и экономическом давлении со стороны Китая. Он, по мнению Пита Хегсета, стремится изменить баланс сил в регионе.

Выступая на конференции, министр заверил союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, что они не останутся в одиночестве. В то же время Хегсет призвал их увеличить расходы на оборону.

Он объявил о том, что Вашингтон будет укреплять оборону за рубежом, чтобы противостоять растущей, по его словам, и реальной угрозе со стороны Китая - особенно по отношению к Тайваню.

Председатель КНР Си Цзиньпин не исключал возможности захвата его силой. Китай регулярно посылает военные самолёты и корабли к острову и проводит по-близости учебные манёвры.

Китайская армия "репетирует перед реальными действиями", - сказал Хегсет в своём выступлении. "Мы не собираемся приукрашивать: угроза, которую представляет собой Китай, реальна. И она может стать неотвратимой".

Он призвал страны Индо-Тихоокеанского региона довести свои расходы на оборону до 5% от валового внутреннего продукта.

Глава китайской делегации на конференции назвал обвинения Хегсета "беспочвенными".

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