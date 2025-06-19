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Минобороны Израиля: верховный лидер Ирана «не может продолжать существовать»

© Deutsche Welle 19 июня, 2025 21:07

Мир 0 комментариев

Верховный лидер Ирана "не может продолжать существовать" и армия Израиля "получила инструкции", рассказал министр обороны страны. Его слова приводит Deutsche Welle.

"Диктатор вроде Хаменеи, который возглавляет такую ​​страну, как Иран, и сделал своей миссией уничтожение Израиля, не может продолжать существовать", - заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац в четверг, 19 июня, добавив, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила "инструкции" и знает, что "для достижения всех своих целей этот человек абсолютно не должен продолжать существовать".

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи"открыто заявляет, что хочет уничтожить Израиль - он лично отдает приказ об обстреле больниц. Он считает уничтожение государства Израиль своей целью", сказал Кац, комментируя иранский удар по больнице.

Нетаньяху: Убийство Хаменеи положит конец конфликту с Ираном

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил уверенность, что убийство верховного лидера Ирана не приведет к эскалации, а "положит этому конфликту конец". "Мы имеем полувековой конфликт, распространяемый этим режимом, который терроризирует всех на Ближнем Востоке. Он бомбил нефтяные месторождения Aramco в Саудовской Аравии, он распространяет терроризм, подрывную деятельность и саботаж повсюду, - заявил Нетаньяху. - Иран хочет "вечную войну", он ставит нас на грань ядерной войны. Фактически, Израиль предотвращает это, кладет конец этой агрессии, и мы можем сделать это, только противостоя силам зла".

На вопрос о том, действительно ли Израиль избрал Хаменеи своей целью, Нетаньяху ответил, что его страна "делает то, что должна".

Агентство Reuters сообщало со ссылкой на американский источник, что президент США Дональд Трамп пока наложил вето на план Израиля убить аятоллу Али Хаменеи. Нетаньяху, комментируя это сообщение, сказал что распространяется "так много ложных сообщений о разговорах, которых никогда не было". "Могу сказать, что думаю, что мы делаем то, что нужно, и будем делать то, что нужно. И я думаю, что Соединенные Штаты знают, что хорошо для Соединенных Штатов", - сказал Нетаньяху.

Удары Ирана и Израиля

Иран в ночь на 19 июня нанес новые ракетные удары по Израилю. Одна из ракет попала в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве на юге страны. В результате ударов пострадали более 50 человек.

ЦАХАЛ в ночь на 19 июня вновь нанес удары по Ирану. Армейская пресс-служба сообщила, что целями были объекты в Тегеране, связанные с разработкой ядерного оружия и производства ракет. До этого Израиль призвал жителей иранских городов Арак и Хондаб эвакуироваться, поскольку целями военных в этом районе станет "иранская военная инфраструктура".

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