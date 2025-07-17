МИД призывает латвийцев не ездить в Украину: подробности ранения мэра Огрского края

Источники в Украине сообщили самоуправлению, что состояние мэра стабильное.

В телефонном разговоре с телеканалом TV3 Хелманис рассказал, что получил ранения, находясь в здании, в которое попал артиллерийский снаряд. После этого он на некоторое время потерял сознание. По словам Хелманиса, он получил контузию, после которой чувствовал звон в ушах, тошноту и головокружение. "Сейчас главное - покой. Медленно, может быть, можно начать путь домой, но ни в коем случае не за рулем, не перегружая себя", - сказал мэр Огре.

Хелманис полагает, что это ранение не удержит его от дальнейших поездок в Украину, когда его здоровье восстановится.

Как сообщил Грива, с конца прошлой недели Хелманис находится в командировке в Украине, куда вместе с единомышленниками доставил около 20 автомобилей с гуманитарной помощью. "Точное количество машин и пункт назначения в Украине могут быть раскрыты только после того, как груз достигнет цели. Это необходимо, чтобы информация не попала к противнику", - пояснил Грива.

Он отметил, что Хелманис ездит в командировки с грузами помощи для украинской армии и мирных жителей каждые несколько месяцев.

В распоряжении Гривы на данный момент нет информации о том, сопровождали ли Хелманиса в поездке и другие сотрудники самоуправления.

В Министерстве иностранных дел (МИД) агентству ЛЕТА сообщили, что посольство Латвии связалось с Хелманисом. Он не запрашивал консульской помощи, однако посольство готово вмешаться в ситуацию, если будет необходимо. Хелманис намерен вернуться в Латвию самостоятельно.

В МИД напомнили, что для жителей Латвии действует предупреждение о поездках в Украину. МИД призывает латвийцев не ездить в Украину, поскольку нет возможности гарантировать их безопасность во время пребывания на ее территории. В регионах активных боевых действий у Латвии нет возможности оказать помощь своим гражданам в случае необходимости.

