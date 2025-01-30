Meta выплатит Трампу 25 миллионов долларов за блокировку его аккаунтов в соцсетях

Технологический гигант Meta согласился выплатить 25 миллионов долларов, чтобы урегулировать судебный спор с президентом США Дональдом Трампом после того, как он подал в суд на компанию за блокировку его аккаунтов социальных сетях Facebook и Instagram после штурма Капитолия 6 января 2021 года.

По данным газеты The Wall Street Journal, согласно условиям сделки, 22 миллиона долларов будут направлены в фонд президентской библиотеки, остальные средства пойдут на судебные издержки. При этом корпорация не будет публично признавать свою вину, указывает издание.

Американские СМИ отмечают, что глава компании Марк Цукерберг в последнее время пытается наладить отношения с Трампом, чтобы оградить свою корпорацию от возможного удара со стороны новой администрации. Meta уже давно является объектом нападок вашингтонских консерваторов, обвиняющих ее в предвзятости в пользу демократов.

В ноябре Цукерберг посетил Трампа в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде, чтобы попытаться наладить отношения с будущим президентом, что также сделали другие технологические, деловые и государственные деятели. По некоторым данным, тоогда на ужине Трамп затронул тему судебного разбирательства и предложил попытаться его урегулировать, что положило начало двухмесячным переговорам между сторонами.

Ранее Meta пожертвовала 1 миллион долларов на инаугурацию Трампа, а Цукерберг был в числе нескольких миллиардеров, которым предоставили места в ротонде Капитолия во время присяги Трампа на прошлой неделе, наряду с Сундаром Пичаи из Google, Джеффом Безосом из Amazon и Илоном Маском, который сейчас владеет платформой X, ранее известной как Twitter.

Перед инаугурацией Трампа компания Meta объявила, что отказывается от проверки фактов на своей платформе, чего давно требовали нынешний президент и его союзники.

Аккаунты Трампа в Facebook, Instagram, Twitter (X) и YouTube были заблокированы в начале 2021 года из-за нарушений правил этих платформ, в июле того же года он подал на руководство соцсетей в суд. Обвинения в отношении Twitter были отклонены, дело по иску к корпорации Google, владеющей YouTube, было закрыто в 2023 году.

Аккаунт политика в Twitter был восстановлен в 2022 году, а учетные записи в других соцсетях - в 2023-м. Из-за блокировки в феврале 2022 года Трамп запустил собственную соцсеть Truth Social, которая с того момента является его основным местом коммуникации с пользователями Сети.