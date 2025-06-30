Пострадавшего из-за полученных травм доставили в медицинское учреждение, подтвердила пресс-секретарь Главного комиссариата полиции Каунасского уезда Одета Вайткявичене.

"В 12:04 мы получили сообщение от прохожего о том, что автомобиль Rolls-Royce, которым управлял мэр города, по предварительным данным, сбил тридцатилетнего пешехода, переходившего улицу по пешеходному переходу на проспекте Прамонес", - сказала она.

"Насколько нам известно, жизни пешехода ничего не угрожает, мэр был за рулем трезвым", - сказала Вайткявичене.

"Сотрудники еще работают на месте происшествия, оформление дорожно-транспортного происшествия занимает много времени, пока они еще работают", - отметила она, отвечая на вопрос, начала ли полиция расследование инцидента.

Как сообщало агентство BNS, зимой 2018 года Матийошайтис также сбил 80-летнего мужчину на пешеходном переходе на улице Шв. Гертрудос, травмы у мужчины оказались несерьёзными.

Мэр Каунаса тогда пообещал, что больше не будет водить машину во время работы.

Кроме того, осенью 2016 года Матийошайтис был замешан в инциденте, в котором он, возможно, не пропустил человека, идущего по пешеходному переходу. Тогда свидетель рассказал, что видел на переходе человека, прислонившегося к чёрной машине, который был зол на водителя и наносил удары по капоту автомобиля.