Часть общественного внимания сосредоточена на реакции администрации Трампа, задействовавшей Национальную гвардию для наведения порядка. Демократы Калифорнии, напротив, обвиняют в эскалации конфликта полицию, а не протестующих. Звучат и версии о вмешательстве радикальных левых групп, стремящихся распространить беспорядки по всей стране, как это уже происходило в 2020 году.

Менее обсуждаемая, но важная фигура – мексиканский президент Клаудия Шейнбаум и правящая партия MORENA, которую связывают с наркокартелями. Мексиканское государство за последние годы тесно переплелось с организованной преступностью, в том числе в миграционном бизнесе. Национальная гвардия Мексики и органы миграции, как утверждается, задействованы в нелегальных схемах.

Шейнбаум, отреагировав на беспорядки, назвала мексиканцев в США «героями» и раскритиковала иммиграционную политику Трампа. Она выступила против рейдов и призвала к реформам, защищающим интересы мигрантов. При этом Мексика сама запрещает иностранцам участвовать в политике.

Поддержка протестов и враждебная риторика со стороны мексиканских властей заставляют усомниться в их лояльности как партнёра США. Более того, Шейнбаум ранее угрожала протестами в США в ответ на возможные налоги на денежные переводы, важные для экономики Мексики.

Появление мексиканских флагов в Лос-Анджелесе может свидетельствовать о действии сети, поддерживаемой MORENA, ещё с времён Лопеса Обрадора. Подобные действия Мексики, включая давление на американские СМИ и угрозы вмешательства в выборы, указывают на системную стратегию.

Как и Китай, мексиканские власти рассматривают своих соотечественников в США как стратегический ресурс. Поскольку наркокартели участвуют в миграционном кризисе, их связь с государством превращает Мексику в фактического спонсора террористических структур.

Мексиканский МИД, ещё до рейдов ICE, выступил с критикой США и пообещал защиту своим гражданам. Но рейды были направлены не просто на мигрантов, а на финансовые операции наркокартелей. Реакция Мексики выглядела как попытка сорвать расследование.

США должны пересмотреть свои отношения с Мексикой. Один из действенных инструментов — торговое соглашение USMCA. Его приостановка станет сигналом, что Америка не намерена терпеть союзника, поддерживающего преступность и подрывающего её суверенитет. Мягкая дипломатия себя исчерпала — пора к экономическому давлению.