Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Июня Завтра: Janis
Доступность

Мексика имеет прямое отношение к беспорядкам в Лос-Анджелесе — и это будет иметь последствия: СМИ

Редакция PRESS 14 июня, 2025 14:30

Мир 0 комментариев

Такое ощущение, что это происходит не в Лос Анжелесе, а на Западном берегу реки Иордан.

Беспорядки в Лос-Анджелесе вызвали широкий резонанс, особенно из-за присутствия мексиканских флагов среди протестующих. Эти образы породили опасения, что за волнениями может стоять внешнее влияние, и даже попытка подрыва суверенитета США, пишет The Federalist.

Часть общественного внимания сосредоточена на реакции администрации Трампа, задействовавшей Национальную гвардию для наведения порядка. Демократы Калифорнии, напротив, обвиняют в эскалации конфликта полицию, а не протестующих. Звучат и версии о вмешательстве радикальных левых групп, стремящихся распространить беспорядки по всей стране, как это уже происходило в 2020 году.

Менее обсуждаемая, но важная фигура – мексиканский президент Клаудия Шейнбаум и правящая партия MORENA, которую связывают с наркокартелями. Мексиканское государство за последние годы тесно переплелось с организованной преступностью, в том числе в миграционном бизнесе. Национальная гвардия Мексики и органы миграции, как утверждается, задействованы в нелегальных схемах.

Шейнбаум, отреагировав на беспорядки, назвала мексиканцев в США «героями» и раскритиковала иммиграционную политику Трампа. Она выступила против рейдов и призвала к реформам, защищающим интересы мигрантов. При этом Мексика сама запрещает иностранцам участвовать в политике.

Поддержка протестов и враждебная риторика со стороны мексиканских властей заставляют усомниться в их лояльности как партнёра США. Более того, Шейнбаум ранее угрожала протестами в США в ответ на возможные налоги на денежные переводы, важные для экономики Мексики.

Появление мексиканских флагов в Лос-Анджелесе может свидетельствовать о действии сети, поддерживаемой MORENA, ещё с времён Лопеса Обрадора. Подобные действия Мексики, включая давление на американские СМИ и угрозы вмешательства в выборы, указывают на системную стратегию.

Как и Китай, мексиканские власти рассматривают своих соотечественников в США как стратегический ресурс. Поскольку наркокартели участвуют в миграционном кризисе, их связь с государством превращает Мексику в фактического спонсора террористических структур.

Мексиканский МИД, ещё до рейдов ICE, выступил с критикой США и пообещал защиту своим гражданам. Но рейды были направлены не просто на мигрантов, а на финансовые операции наркокартелей. Реакция Мексики выглядела как попытка сорвать расследование.

США должны пересмотреть свои отношения с Мексикой. Один из действенных инструментов — торговое соглашение USMCA. Его приостановка станет сигналом, что Америка не намерена терпеть союзника, поддерживающего преступность и подрывающего её суверенитет. Мягкая дипломатия себя исчерпала — пора к экономическому давлению.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:00 25.06.2025
Трамп снова хочет Нобелевку — на этот раз за мир между Ираном и Израилем
Bitnews.lv 2 часа назад
В среду опять дожди, местами сильные
Sfera.lv 3 часа назад
Bloomberg: год войны между РФ и НАТО обойдётся миру в 1,5 трлн долларов
Bitnews.lv 7 часов назад
Ночь с дождями и ветром: погода на среду
Bitnews.lv 7 часов назад
От поддержки до недоверия: как меняется отношение к Путину и Зеленскому в мире
Sfera.lv 9 часов назад
Саммит НАТО в Гааге: раскол, компромиссы и уступки Трампу
Bitnews.lv 12 часов назад
Госполиция проводит рейды — просят не садиться за руль пьяными
Bitnews.lv 12 часов назад
Иран и Израиль пошли на перемирие
Sfera.lv 14 часов назад

«Думал, меня везут на расстрел»: латвиец вернулся из белорусской тюрьмы

Важно 18:39

Важно 0 комментариев

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

Читать
Загрузка

Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира

Важно 18:26

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Читать

Ригу украсят… мусорниками: какими будут новые урны?

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 0 комментариев

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Читать

Полиция продолжает усиленные проверки на дорогах

Новости Латвии 17:47

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Читать

Трамп о 5-й статье НАТО: существуют разные интерпретации коллективной обороны

Важно 17:23

Важно 0 комментариев

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Читать

MIRAGE JAZZ ORCHESTRA отметит юбилей гала-концертом в Дзинтари

История и культура 17:14

История и культура 0 комментариев

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Читать

Пусть будут обе разновидности латышского: омбудсмен вступился за латгальский язык

Важно 16:58

Важно 0 комментариев

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Читать