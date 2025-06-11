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Масштаб исходящих из России помех GPS-сигналу расширяется: министерство обороны Литвы

© LETA 11 июня, 2025 15:51

Мир 0 комментариев

Scanpix/REUTERS/Ints Kalnins

Вице-министр обороны Литвы Каролис Алекса говорит, что масштаб помех GPS-сигналу со стороны России расширяется.

«Мы видим активную деятельность, которая продолжается уже некоторое время с российской стороны. (...). Вопрос только в масштабе воздействия. И похоже, что этот масштаб расширяется, и поэтому действительно важно реагировать и следить, принимать превентивные меры для предотвращения  разного рода инцидентов, которые были бы действительно нежелательны», — сказал вице-министр журналистам в среду.

По словам Алексы, можно искать разные причины нарастания помех, но они, среди прочего, связаны и с деятельностью Литвы по укреплению обороны, и с вторжением России в Украину.

«Мы видим, что им очень не нравится то, что мы делаем, укрепляя оборону, и то, что делают украинцы, и Россия тоже предпринимает определенные действия, посылая сигналы. И здесь действительно важно различать, являются ли эти сигналы такими рутинными (сигналами - BNS) или же здесь действительно есть какие-то злонамеренные. Очевидно, что они ближе к злонамеренным и действительно имеют потенциал нанести большой ущерб», - сказал он.

Между тем советник президента по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулявичюс ранее заявлял, что помехи сигналу GPS, которые в последние месяцы осложнили полеты самолетов, связаны с действиями России по защите от ответных ударов Украины по объектам на российской территории, а не направлены конкретно против Литвы.

По словам вице-министра, с этой проблемой сталкиваются и другие страны региона.

Как сообщает агентство BNS, тринадцать стран Евросоюза призвали Европейскую комиссию принять меры в отношении помех связи Глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС) в странах Сообщества.

Как сообщило Министерство транспорта и коммуникаций во вторник, в письме к Комиссии отмечается, что нарушения сигналов GNSS являются не случайными инцидентами, а систематическими, повторяющимися и преднамеренными действиями российского и белорусского режимов, направленными на нарушение стабильного функционирования инфраструктуры региона, особенно связи.

По данным предприятия Oro navigacija, в январе было зафиксировано до 400 сообщений о сбоях в работе GPS-связи — это в десять раз больше, чем в первом месяце 2024 года, тогда как в марте их было зафиксировано меньше.

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