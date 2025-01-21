Маск выдвинул лозунг «Сделаем Европу снова великой»: Еврокомиссия в ответ активизировала расследование по сети Х

Илон Маск продолжает кампанию поддержки ультраправых европейских партий, в том числе кандидатов "АфД" на выборах в Германии, и в субботу еще один пост на сайте X вновь обозначил его позицию.

"Сделаем Америку снова великой" уже давно является лозунгом Дональда Трампа, которого называют самым правым президентом в истории США.

Кроме того, этот лозунг ("Сделаем Европу снова великой") использовала Венгрия, которая председательствовала в ЕС во второй половине 2024 года.

Мегафонные лозунги Маска раздражают многих политических лидеров в Европе, и на этой неделе ЕС ответил активизацией расследования алгоритмов X.

В четверг Европейская комиссия запросила документы, касающиеся "рекомендательных систем" X, которые подсказывают пользователям, что они могут захотеть прочитать на платформе в следующий раз.

"Сегодня мы предпринимаем дальнейшие шаги, чтобы пролить свет на соответствие рекомендательных систем X обязательствам по DSA (Закону ЕС о цифровых услугах)", - заявила исполнительный вице-президент по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Виркуннен.

В ответ Маск заявил, что является сторонником свободы слова и демократии, и обвинил европейских лидеров и других критиков в попытках ограничить их.

В августе 2024 года Центр по противодействию цифровой ненависти, американская группа по защите прав человека и гражданских свобод, написал, что "ложные или вводящие в заблуждение заявления Маска о выборах в США" были просмотрены на сайте X почти 1,2 миллиарда раз.