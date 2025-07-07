В сообщении, опубликованном в его социальной сети Truth Social в ночь на 7 июля, Трамп назвал поведение Маска «ходячей катастрофой» и отметил, что за последние недели тот якобы «совершенно слетел с катушек».

«Он даже хочет создать третью политическую партию, несмотря на то, что подобные проекты в США никогда не были успешными — система просто не заточена под это», — написал Трамп. Он добавил, что такие инициативы лишь приводят к «тотальному беспорядку и хаосу».

О планах по созданию новой партии Маск объявил 5 июля. Он также подал соответствующие документы в Федеральную избирательную комиссию США. По словам бизнесмена, партия «Америка» намерена активно участвовать в промежуточных выборах в Конгресс в 2026 году. Цель — получить два-три места в Сенате и от восьми до десяти в Палате представителей.