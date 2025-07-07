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«Маск слетел с катушек»: Трамп о желании его бывшего соратника создать в Америке третью партию (1)

Редакция PRESS 7 июля, 2025 12:02

Мир 1 комментариев

Бывший президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес Илона Маска после того, как предприниматель объявил о создании новой политической партии под названием «Америка».

В сообщении, опубликованном в его социальной сети Truth Social в ночь на 7 июля, Трамп назвал поведение Маска «ходячей катастрофой» и отметил, что за последние недели тот якобы «совершенно слетел с катушек».

«Он даже хочет создать третью политическую партию, несмотря на то, что подобные проекты в США никогда не были успешными — система просто не заточена под это», — написал Трамп. Он добавил, что такие инициативы лишь приводят к «тотальному беспорядку и хаосу».

О планах по созданию новой партии Маск объявил 5 июля. Он также подал соответствующие документы в Федеральную избирательную комиссию США. По словам бизнесмена, партия «Америка» намерена активно участвовать в промежуточных выборах в Конгресс в 2026 году. Цель — получить два-три места в Сенате и от восьми до десяти в Палате представителей.

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