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Машина с детьми дымилась, а все проезжали мимо: рижанка о ситуации на дороге (ВИДЕО)

Редакция PRESS 19 февраля, 2025 09:26

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В Фейсбуке в группе Ездуны появился пронзительный пост женщины-водителя, которая со своими двумя детьми едва не попала в страшную аварию. Но нашлись настоящие мужчины поблизости - теперь она их ищет...

-Пост о благодарности и поиске мужчин которые вчера помогли мне в этой ужасной и опасной ситуации я вчера так перенервничала что в итоге упустила вас из виду и не успела по благодарить. Если вы увидите и прочитаете этот пост, свяжитесь, пожалуйста, со мной лично .! Я хочу каждого из вас поблагодарить

Ситуация произошла в том , что у меня начала дымиться машина , в итоге произошло возгорание . Я была с 2 маленькими детьми .

Произошло это вчера вечером примерно в 18 :30 на автобусной остановке Kaivas ielā. ( Dreiliņi) Мужчины, которые остановились и начали мне помогать, и тушить мою машину . Огромное человеческое спасибо вам за то что вы не проехали мимо ! И сделали максимально все возможное чтоб мне помочь ! Так как очень много машин просила остановиться помочь, но многие просто проехали мимо, им было важнее это заснять на видио, а вы не остались такими равнодушными ,и очень сильно мне помогли!

Я очень благодарна чьи это были Папы, мужья , братья или сыновья . У вас замечательные достойные МУЖЧИНЫ !! Огромное спасибо за них!! Не дай бог кому-то оказаться в такой ситуации ещё и с детками. Не будье, пожалуйста, такими равнодушным в таких ситуациях на дороге .

Прошу максимальный репост чтоб у меня получилось найти этих Мужчин и сказать им огромное спасибо

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Полиция отчиталась о статистике изъятия одурманивающих веществ за прошлый год

ЧП и криминал 12:10

ЧП и криминал 0 комментариев

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Трамп: если Украина хочет участвовать в переговорах, ей нужно провести выборы

Важно 11:52

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Если Украина хочет получить место за столом переговоров об условиях окончания ее оборонительной войны против России, украинскому народу стоит сказать, что у них уже давно не было выборов. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп во вторник, 18 февраля, комментируя в своей резиденции Мар-о-Лаго результаты переговоров по Украине делегаций США и РФ в Саудовской Аравии.

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Миллионы на сплочение, а результат? Госконтроль раскритиковал политику консолидации общества

Важно 11:51

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Почти весна: синоптики огласили прогноз на выходные

Важно 11:45

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Синоптики прогнозируют, что в эти выходные в Латвии существенных осадков не ожидается.

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Новости Латвии 11:28

Новости Латвии 0 комментариев

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Важно 11:21

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Трамп обрушился на Украину после переговоров США и России

Важно 11:17

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Президент США Дональд Трамп после переговоров с российской делегацией в Эр-Рияде обрушился с критикой на Украину и заявил, что разочарован реакцией Киева, который не был привлечен к консультациям.

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