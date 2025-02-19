Машина с детьми дымилась, а все проезжали мимо: рижанка о ситуации на дороге (ВИДЕО)

-Пост о благодарности и поиске мужчин которые вчера помогли мне в этой ужасной и опасной ситуации я вчера так перенервничала что в итоге упустила вас из виду и не успела по благодарить. Если вы увидите и прочитаете этот пост, свяжитесь, пожалуйста, со мной лично .! Я хочу каждого из вас поблагодарить

Ситуация произошла в том , что у меня начала дымиться машина , в итоге произошло возгорание . Я была с 2 маленькими детьми .

Произошло это вчера вечером примерно в 18 :30 на автобусной остановке Kaivas ielā. ( Dreiliņi) Мужчины, которые остановились и начали мне помогать, и тушить мою машину . Огромное человеческое спасибо вам за то что вы не проехали мимо ! И сделали максимально все возможное чтоб мне помочь ! Так как очень много машин просила остановиться помочь, но многие просто проехали мимо, им было важнее это заснять на видио, а вы не остались такими равнодушными ,и очень сильно мне помогли!

Я очень благодарна чьи это были Папы, мужья , братья или сыновья . У вас замечательные достойные МУЖЧИНЫ !! Огромное спасибо за них!! Не дай бог кому-то оказаться в такой ситуации ещё и с детками. Не будье, пожалуйста, такими равнодушным в таких ситуациях на дороге .

Прошу максимальный репост чтоб у меня получилось найти этих Мужчин и сказать им огромное спасибо