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Marusha розмариновое масло для роста волос и ресниц

Идеи подарков Редакция PRESS 6 декабря, 2024 10:56

Идеи подарков

«Мне стало интересно узнать больше о масле розмарина, о чем портал писал недавно. Помогает ли оно при алопеции? С уважением, Александр, Рига».

Начнем с того, что эфирное масло розмарина— это сильнодействующее масло, получаемое из листьев розмарина и верхушек цветков.

Про розмариновае масло (Rosemarinus officinalis) сейчас действительно стали много писать, хотя о его полезных свойствах известно давно. Даже американские актрисы не так давно поделились в социальных сетях восторженными отзывами о том, как масло помогает отрастить длинные здоровые волосы.

А что говорит наука? Исследования ученых подтверждают эффективность масла розмарина в борьбе с выпадением волос, в том числе для вспомогательного препарата при борьбе с алопецией. Проведенные в 2015 году исследования* показали высокую эффективность экстракта розмарина на рост и густоту волос —правда только при полугодовом его использовании. Масло розмарина также может уменьшить воспаление и раздражение кожи головы.

Ученые уже всерьез предполагают, что розмарин непосредственно помогает защитить от выпадения волос, связанного с андрогенетической алопецией (мужское или женское облысение).

Масло улучшает кровообращение в коже головы, что стимулирует рост волос и помогает укрепить их структуру. Розмариновое масло обладает множеством полезных свойств для волос и кожи головы. Оно стимулирует кровообращение, улучшает рост волос и предотвращает их выпадение.

Изучение экстракта листьев розмарина показало, что он стимулирует рост волос. Такой эффект наблюдался, когда выпадение волос было вызвано переизбытком тестостерона. Однако последнее исследование было проведено на мышах. Два отдельных клинических обзора —2010 и 2011 годов — также подтверждают потенциал розмарина для роста волос.

Благодаря антисептическим и противовоспалительным свойствам, розмариновое масло также помогает бороться с перхотью и успокаивает кожу головы.

Это масло является идеальным ингредиентом для ухода за волосами, поскольку оно стимулирует кожу головы и здоровый рост волос.

Карнозиновая кислота, активный ингредиент растения, заживляла ткани и нервные окончания, — как показало еще одно исследование. Эта способность исцелять нервные окончания может также омолаживать нервы в коже головы, что, в свою очередь, возможно, восстанавливает рост волос.

Использование розмаринового масла помогает активировать спящие волосяные фолликулы и стимулирует рост новых волос.

1) Розмариновое масло рецепт: для достижения наилучших результатов рекомендуется втирать несколько капель масла в кожу головы и оставлять на несколько часов перед смыванием.

2) Розмариновое масло для ресниц тоже можно использовать как средство для их роста и укрепления  (если нет индивидуальной аллергии). Его можно наносить на ресницы перед сном, используя чистую кисточку от туши. Это поможет улучшить густоту и длину ресниц, делая их более здоровыми и крепкими.

3). Маска с розмариновым маслом –  удобно!

Смешайте 2 столовые ложки кокосового масла с 5 каплями розмаринового масла. Нанесите смесь на волосы и кожу головы, оставьте на 30-60 минут, затем смойте шампунем. Эта маска питает и укрепляет волосы, придавая им блеск и мягкость.

4). Ополаскиватель с розмариновым маслом

Добавьте несколько капель розмаринового масла в теплую воду и используйте этот раствор как ополаскиватель после мытья головы. Это поможет стимулировать рост волос и придаст им свежий аромат.

Вот такое оно замечательное розмариновое масло – как для волос, так и для ресниц. Понятно, всегда  надо посоветоваться с трихологом который даст дополнительную информацию и индивидуальные назначения.

Мы могли бы написать отзывы о масле розмарина – они есть в социальных сетях и письмах в редакцию. Наш совет – надо пробовать, у каждого может быть свой результат – у некоторых людей, кто использует масло розмарина для укрепления волос, он обычно положительный.

Наш совет: избегайте попадания эфирного масла в глаза. В случае контакта быстро промойте глаза холодной водой.

Кроме того, будьте осторожны, чтобы не нанести слишком много масла на кожу головы: это может вызвать раздраженние и дискомфорт.

Встает вопрос – какое розмариновае масло использовать? Мы можем смело советовать препарат латвийского производителя – Marusha.

Розмариновое масло купить можно на сайте Marusha. Здесь есть вся информация о продукте, кроме того там же представлена широкая линейка косметических средств на основе натуральных ингредиентов.  Например я здесь нашла масло от растяжек которое так необходимо в период беременности.

Можно отметить, что препарат «Маруша» имеет клинически доказанные результаты и получил множество положительных отзывов. Покупательницы отмечают, что волосы начинают расти быстрее уже после пары раз использования масла для волос.

https://marusha.lv/

Информацию собирала Людмила ВЕВЕРЕ.

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