Макс Фрай. Лабиринты Ехо — книги по порядку Книжный клуб Редакция PRESS 5 июня, 2026 13:59 Книжный клуб

Макс Фрай — псевдоним, за которым долгое время скрывалась писательница Светлана Мартынчик. Первая книга вышла в 1996 году, и несколько лет читатели не знали, кто стоит за этим именем. Романы покупали, обсуждали и передавали друг другу задолго до того, как личность автора стала известна.

«Лабиринты Ехо» — первый и главный цикл, с которого начался мир Макса Фрая. Обычный молодой человек по имени Макс однажды соглашается на предложение из сна: переехать в другой мир и поступить на службу в Малое Тайное Сыскное войско города Ехо. Впереди — магия, странные преступления, уютные кофейни и коллеги, к которым привязываешься быстрее, чем успеваешь это заметить.

Цикл состоит из восьми книг, каждая включает несколько повестей. Читать «Лабиринты Ехо» лучше по порядку — не потому, что иначе ничего не получится понять, а потому что город, герои и правила этого мира раскрываются постепенно. Именно это постепенное погружение и делает Ехо таким затягивающим.

Чужак

«Чужак» — первая книга цикла и точка входа в мир Ехо. Молодой человек по имени Макс, которому не очень удавалась жизнь в нашем мире, однажды принимает предложение из сна: переехать в другой мир и поступить на службу в Малое Тайное Сыскное войско. Там он становится Ночным Лицом сэра Джуффина Халли и берётся за расследование магических преступлений. Ехо — город, где магия встроена в повседневность так же естественно, как мостовые и кофейни. Для местных Макс чужак не по враждебности, а по происхождению: он не знает законов нового мира, учится на ходу и постепенно обнаруживает способности, которых не было дома. Книга состоит из нескольких повестей, каждая — отдельная история с законченным сюжетом. Читается легко, без усилий, и именно это засасывает: к концу первой повести Ехо уже ощущается как место, куда хочется вернуться. Купить книгу

Волонтеры вечности

Вторая книга цикла — и Макс уже не растерянный новичок, только что попавший в Ехо. Он освоился, знает коллег, понимает правила. Но город не собирается делать жизнь проще: новые дела оказываются не менее странными, чем первые. В книгу вошли четыре повести. Среди них — история о членах Ордена Долгого Пути, которые закопали себя живьём много тысячелетий назад ради бессмертия, и о том, чем такое бессмертие оборачивается. Ехо раскрывается шире: за пределами города, в лесах и дальних землях, мир оказывается ещё более непредсказуемым. Фрай сохраняет ту же интонацию — лёгкую, ироничную, с философскими отступлениями, которые не давят. Второй том читается так же естественно, как первый, только привязанность к героям становится сильнее. Купить книгу

Простые волшебные вещи

Третья книга цикла — и Макс уже не просто новый сотрудник Тайного Сыска. Его способности растут, дела становятся сложнее, а мир Ехо открывает новые стороны — в том числе Тёмную Сторону, изнанку реальности, куда попадают немногие. Название отсылает к особому виду магических артефактов. Простые талисманы, созданные далеко от Сердца Мира, в Ехо неожиданно обретают силу и непредсказуемые свойства. Макс всё чаще замечает, что сам похож на такую вещь: от него тоже трудно заранее понять, чего ожидать. Фрай сохраняет фирменный баланс: детективные истории с законченным сюжетом, ирония, философия без назидания и коллеги, которые к третьей книге уже стали по-настоящему своими. Купить книгу

Темная сторона

Четвёртая книга цикла выводит Макса к той части мира, которая раньше только мелькала на краю рассказа. Тёмная Сторона перестает быть загадочным словом из разговоров и превращается в реальность со своими законами, опасностями и соблазном заглянуть туда, куда лучше не ходить без крайней необходимости. Макс уже достаточно освоился в Ехо, чтобы не удивляться каждому странному делу, но новая грань мира снова меняет масштаб происходящего. Тайный Сыск сталкивается не просто с очередной загадкой, а с тем, что связано с устройством самой реальности: видимая часть Ехо оказывается лишь половиной картины. Фрай сохраняет привычную легкость, но в четвёртой книге появляется больше ощущения глубины и риска. Ехо по-прежнему остается уютным, ироничным и живым, только за знакомыми улицами всё отчетливее проступает другая сторона — не обязательно злая, но точно такая, после которой мир уже нельзя воспринимать прежним. Купить книгу

Наваждения

Пятая книга цикла — одна из самых атмосферных. Наваждения в мире Ехо — не просто обман чувств, а существа со своей природой и классификацией: от мимолётного образа на краю зрения до создания, с которым можно прожить всю жизнь бок о бок и так и не понять, что рядом нечто нечеловеческое. Макс сталкивается с древними чудовищами из далёких морей, шкатулками, дарящими вечное блаженство, и зачарованными городами, которые возникают в пустыне перед теми, кто слишком устал. Каждая повесть получает собственный сюжет, но все они держатся на одной теме: граница между реальным и кажущимся в Ехо всегда тоньше, чем думаешь. К пятой книге цикл набирает собственную мифологию — детали, образы и правила складываются в нечто большее, чем просто серию детективных историй. Ехо уже не только место службы Макса, а мир, где даже случайная странность может оказаться частью большого и очень древнего порядка. Купить книгу

Власть несбывшегося

«Власть несбывшегося» — шестая книга цикла «Лабиринты Ехо», и само название работает сразу на двух уровнях. Для русского читателя это отсылка к Александру Грину. Для жителя Соединенного Королевства — цитата из трудов Принца-Мудреца Айохты Менке, который считал: каждый выбор порождает бесконечное число потерь, о которых человек никогда не узнает. Жизнь, по Принцу-Мудрецу, — непрерывное превращение возможного в несбывшееся. Фрай берет эту мысль не как основу для философского трактата, а как внутренний нерв книги: Макс снова попадает в истории, где важны не только преступления и разгадки, но и то, что человек носит внутри — сожаления, случайные решения, неслучившиеся встречи и дороги, по которым он не пошёл. Цикл заметно набирает глубину. Детективные повести остаются на месте, но за расследованиями всё отчетливее проступает более тонкий вопрос: что делает с человеком не прожитая жизнь — и можно ли однажды перестать быть ее заложником. Купить книгу

Болтливый мертвец

Болтливый мертвец — покойник, чье завещание стало самым скандальным документом эпохи Кодекса. В нём разом всплывает столько чужих тайн, что Ехо быстро теряет равновесие: жители узнают о безнаказанных нарушениях и начинают пользоваться запрещенной магией. Седьмая книга цикла заметно темнее предыдущих. Макс сталкивается с угрозой конца Мира, предательством там, где меньше всего ожидал удара, и вопросами о природе реальности — включая собственную. Формально всё ещё начинается с дел Тайного Сыска, но расследования всё чаще задевают не только преступления, а саму ткань мира, в котором живут герои. Ощущение приближающейся развязки уже не отпускает. Фрай не торопится, но постепенно открывает карты: Ехо перестаёт быть просто уютным городом с магическими странностями, а Макс — просто счастливым чужаком, которому повезло найти новый дом. К финалу цикла читатель подходит уже с другим пониманием всей истории. Купить книгу

Лабиринт Менина