Ловушка стагфляции: как поддержать спрос, не разгоняя инфляцию

Весной 2026 года экономическая ситуация в еврозоне существенно ухудшилась, в результате чего объёмы продаж топлива сократились до самого низкого уровня с октября 2023 года. Это первое снижение продаж в годовом выражении с июля 2024 года и самое резкое падение за последние полтора года. В шести европейских странах, включая Германию, Норвегию и Австрию, зафиксировано двузначное снижение объёмов продаж. Аналогичная тенденция наблюдается и в Великобритании — после значительного роста в марте продажи топлива в апреле в годовом выражении сократились на 10%.

Рост цен на энергоресурсы способствовал ускорению инфляции, что в сочетании со снижением ВВП еврозоны в первом квартале текущего года загнало Европейский центральный банк в ловушку стагфляции. Если процентные ставки повышаются, замедляется экономический рост и растёт безработица. Если же ставки снижаются, инфляция может ускориться ещё сильнее.

Тем не менее прогнозируется, что уже в этот четверг ЕЦБ впервые почти за три года повысит процентные ставки. Это означает, что обслуживание кредитов с плавающей процентной ставкой (Euribor+) станет дороже. Учитывая высокий уровень закредитованности населения, это снизит спрос на товары и услуги как в еврозоне в целом, так и в Латвии. Снижение спроса, в свою очередь, может привести к парадоксальной ситуации: компании будут вынуждены повышать цены и сокращать ассортимент товаров и услуг, поскольку падающие объёмы продаж уже не смогут покрывать капитальные вложения и постоянные расходы.

В Латвии до сих пор неясно, какая судьба ждёт пониженную ставку акцизного налога на дизельное топливо. Однако для поддержки экономики и снижения рисков стагфляции правительству Латвии было бы целесообразно уменьшить акциз как на дизельное топливо, так и на бензин до минимально допустимого уровня в Европейском союзе. Одновременно следовало бы временно отменить плату за поддержание государственных резервов топлива, которая сейчас обходится каждому потребителю примерно в семь евроцентов за литр.

Такой комплекс мер позволил бы снизить цены на топливо на автозаправочных станциях настолько, что это могло бы стимулировать экономическую активность, не усиливая инфляционное давление.

Германия, Испания, Польша, Ирландия, Швеция, Италия и ряд других стран уже приняли решение снизить налоговую нагрузку на топливо. Согласно данным Bruegel, европейские правительства этой весной направили более 11 миллиардов евро на различные меры поддержки в энергетической сфере.

Цены на нефть и нефтепродукты резко выросли на открытии биржевых торгов в понедельник, 8 июня, поскольку очередная эскалация военной ситуации на Ближнем Востоке вызывает сомнения в перспективах восстановления судоходства через Ормузский пролив. В результате нефтяной рынок продолжает оставаться в условиях высокой неопределённости и напряжённости.

Государство должно действовать превентивно, а не ждать, пока стагфляция полностью парализует покупательную способность населения. Временное снижение акцизного налога до минимально допустимого уровня с одновременной отменой платы за поддержание топливных резервов стало бы не просто мерой поддержки автомобилистов, а инструментом защиты латвийской экономики от внешних негативных потрясений. Более того, такие меры особенно необходимы именно сейчас, пока не достигнуто устойчивое соглашение о мирном урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.