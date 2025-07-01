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Литва и Филиппины будут совместно противостоять оси Москва-Пекин: подписан меморандум о сотрудничестве

Euronews 1 июля, 2025 09:37

Мир 0 комментариев

LETA

Вильнюс и Манила намерены вместе бороться с региональными угрозами, включая теневые флоты Москвы и Пекина. Автократии успешно помогают друг другу, заявила министр обороны Литвы, призывая демократии выступить "единым фронтом".

Обмен разведданными, кибербезопасность, гибридные атаки, борьба с теневыми флотами России и Китая – Литва и Филиппины укрепляют военные связи, чтобы обезопасить себя от потенциальных угроз, исходящих от агрессивных соседей.

Меморандум о сотрудничестве в оборонной сфере был подписан в понедельник в Маниле министром обороны Литвы Довиле Шакалене и её филиппинским коллегой Хильберто Теодоро.

Пакт также охватывает производство боеприпасов и морскую безопасность, включая защиту подводной инфраструктуры обеих стран, сообщило Министерство национальной обороны Филиппин.

Шакалене рассказала о тревоге Литвы по поводу формирующейся "авторитарной оси", состоящей из России, Китая, Северной Кореи и Ирана, о которой она говорила на международном оборонном форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре в прошлом месяце.

По её словам, формирующемуся союзу необходимо противопоставить единый ответ со стороны стран, выступающих за демократию.

"Сейчас мы видим, что авторитарные государства действительно очень эффективно сотрудничают, – заявила Шакалене на пресс-конференции с Теодоро. – Один из худших результатов – это помощь России в войне с Украиной".

"Их совместные действия угрожают свободному миру, угрожают демократии в мире. Мы не можем позволить уничтожить это", – добавила она.

Шакалене привела в пример действия Китая в отношении Тайваня и филиппинских рыбаков в Южно-Китайском море, на которое Пекин претендует практически полностью.

Противостояние в Южно-Китайском море

Как и у других региональных игроков – Вьетнама, Малайзии, Тайваня и Брунея, – у Филиппин есть неразрешённые территориальные споры с Китаем.

В последние годы участились столкновения между китайской и филиппинской береговой охраной и военно-морскими силами.

Военные КНР применяют водомёты и проводят опасные манёвры против филиппинских правительственных судов и рыболовецких флотилий, обвиняя их в посягательстве на территории, которые, по мнения Пекина, "с древних времён" принадлежат Китаю.

В 2016 году Международный арбитражный суд в Гааге признал недействительными обширные исторические претензии Китая в Южно-Китайском море.

С тех пор стратегия Филиппин состоит в документации агрессивных действий Пекина в спорных водах, являющихся ключевым маршрутом мировой торговли, чтобы заручиться международной поддержкой.

"Мы видим эти ужасающие материалы, видеозаписи того, как они угрожают филиппинским рыбакам, как они обращаются с людьми, которые просто зарабатывают на жизнь в своих водах, на своей территории", – заявила Шакалиене.

"Если они объединяют усилия, чтобы угрожать нам, то мы должны объединить усилия, чтобы защитить себя", – добавила литовский министр.

Теодоро отметил необходимость "противостоять любым односторонним попыткам переформулировать или перестроить морское право и международный порядок в интересах новых держав, которые хотят доминировать в мире в ущерб малым государствам".

Соглашение с Литвой вписывается в планы президента Филиппин Фердинанда Маркоса по созданию комплекса альянсов в области безопасности в Азии и с западными странами, помимо союза Манилы с Вашингтоном, с целью укрепления территориальной обороны страны Юго-Восточной Азии в свете действий Китая в Южно-Китайском море.

Соглашение с Литвой является частью усилий президента Филиппин Фердинанда Маркоса по созданию комплекса союзов безопасности в Азии и с западными странами, в дополнение договора о взаимной обороне между Манилой с Вашингтоном.

 

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