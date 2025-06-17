Литовская армия: слухи о массовом выезде жителей Сувалок и приграничья Польши — вброс российской пропаганды

В информационном материале "Немецкая бригада и учения оказались в центре внимания пропаганды" отмечается, что для усиления правдоподобия российские пропагандимт ссылалались на статью немецкого издания Bild. Однако в опубликованной 25 мая публикации действительно шла речь о геополитической обстановке в регионе, в том числе приводились мнения местных жителей, но никакой информации об эвакуации граждан Литвы или Польши в ней не содержалось.

Несмотря на это, российские источники продолжили распространять дезинформацию, увязывая её с более поздним заявлением канцлера Германии Фридриха Мерца о возможной отмене ограничений на дальность поставляемого Украине вооружения. При этом статья Bild вышла до этого заявления, но вброс был выстроен так, чтобы создать впечатление о царящих в странах НАТО паники и нестабильности.

По оценке литовских военных, подобные сообщения являются элементом информационных операций России, цель которых — сеять тревогу и недоверие среди населения и дестабилизировать обстановку в приграничных регионах.