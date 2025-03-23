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Ликвидировано предприятие по производству акустических систем VEF Radiotehnika RRR (2)

© LETA 23 марта, 2025 10:18

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Об этом свидетельствует информация на портале Firmas.lv.

Процесс ликвидации компании был начат 21 ноября 2024 года, ликвидатором был назначен Сергей Малецкий.

Оборот VEF Radiotehnika RRR в 2023 году был 3842 евро, убыток предприятия - 8707 евро.

Предприятие VEF Radiotehnika RRR зарегистрировано в 1996 году, его основной капитал - 254 908 евро. Истинные выгодополучатели компании - Арманд Малеев и Инга Спруга.

В свое время акции VEF Radiotehnika RRR котировались на бирже Nasdaq Riga. 31 декабря 2020 года акции были исключены из списка котировок из-за неуплаты биржевого сбора.

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В Риге мог бы появиться новый трамвайный маршрут, для него все давно готово, но… (2)

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Движение низкопольных трамваев в столичный микрорайон Ильгюциемс, возможно, начнется с мая. Это Латвийское радио выяснило на предприятии Rīgas satiksme, где разрабатывают новые предложения. Первые инициативы, поданные самоуправлению почти год назад и касавшиеся соединения Ильгюциемса и Кенгарагса трамвайным маршрутом, ответственная думская комиссия до сих пор не рассмотрела, хотя инфраструктура готова еще с прошлого лета. Почему самоуправление тянет резину и найдутся ли в столичном бюджете деньги на новый маршрут, разбиралось Латвийское радио.

Движение низкопольных трамваев в столичный микрорайон Ильгюциемс, возможно, начнется с мая. Это Латвийское радио выяснило на предприятии Rīgas satiksme, где разрабатывают новые предложения. Первые инициативы, поданные самоуправлению почти год назад и касавшиеся соединения Ильгюциемса и Кенгарагса трамвайным маршрутом, ответственная думская комиссия до сих пор не рассмотрела, хотя инфраструктура готова еще с прошлого лета. Почему самоуправление тянет резину и найдутся ли в столичном бюджете деньги на новый маршрут, разбиралось Латвийское радио.

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Литва вслед за Польшей решила заминировать границу с РФ и РБ (2)

Мир 13:32

Мир 2 комментариев

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Сколько человек погибло в Буче во время российской оккупации: обновленные данные (2)

Важно 12:56

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За время боевых действий в Буче и ее российской оккупации в феврале-марте 2022 года здесь погибли сотни человек. После этого название города под Киевом навсегда стало синонимом военных преступлений российской армии в Украине. Недавно архивный отдел Бучанского городского совета обнародовал обновленные данные о количестве жертв российского вторжения.

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«Собираюсь развести во дворе костер»: неприятные последствия поездки на поезде (2)

Важно 12:54

Важно 2 комментариев

Женщина поделилась в соцсети "Х" очень неприятным открытием - она нашла у себя на теле клопа, который насосался крови. Это наводит ее на мысль, что клопа она подцепила в поезде, и теперь нужно срочно принять меры, чтобы не занести их в дом, так как избавиться от клопов очень трудно, пишет Tautaruna.nra.lv.

Женщина поделилась в соцсети "Х" очень неприятным открытием - она нашла у себя на теле клопа, который насосался крови. Это наводит ее на мысль, что клопа она подцепила в поезде, и теперь нужно срочно принять меры, чтобы не занести их в дом, так как избавиться от клопов очень трудно, пишет Tautaruna.nra.lv.

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Убийства в Волыни: исторический камень преткновения Польши и Украины (2)

История и культура 12:44

История и культура 2 комментариев

В преддверии официального визита в Польшу президента Украины Владимира Зеленского в январе Киев и Варшава договорились о возобновлении работы по расследованию одной из самых трагических страниц в истории двух народов. Две страны долгое время не могли договориться о едином взгляде на массовые убийства поляков в Галиции и Волыни, совершенные украинскими партизанами-националистами во время Второй мировой войны, и на последовавшие ответные расправы над украинцами. Даже за три года российского полномасштабного вторжения, во время которого Польша оставалась ближайшим союзником Украины, призраки прошлого продолжали разделять два народа.

В преддверии официального визита в Польшу президента Украины Владимира Зеленского в январе Киев и Варшава договорились о возобновлении работы по расследованию одной из самых трагических страниц в истории двух народов. Две страны долгое время не могли договориться о едином взгляде на массовые убийства поляков в Галиции и Волыни, совершенные украинскими партизанами-националистами во время Второй мировой войны, и на последовавшие ответные расправы над украинцами. Даже за три года российского полномасштабного вторжения, во время которого Польша оставалась ближайшим союзником Украины, призраки прошлого продолжали разделять два народа.

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Bloomberg: США хотят достичь перемирия в Украине к 20 апреля (2)

Важно 12:30

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Белый дом стремится достичь соглашения о прекращении огня в Украине к Пасхе, 20 апреля. Об этом сообщило в воскресенье, 23 марта, американское агентство Bloombergсо ссылкой на анонимные источники.

Белый дом стремится достичь соглашения о прекращении огня в Украине к Пасхе, 20 апреля. Об этом сообщило в воскресенье, 23 марта, американское агентство Bloombergсо ссылкой на анонимные источники.

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«Стюарды 6 часов не мыли руки — аппетит пропал»: пассажир поделился опытом полета рейсом airBaltic (2)

Важно 12:19

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"Национальная авиакомпания airbaltic достигла новых высот - ни в одном из туалетов в салоне эконом-класса невозможно помыть руки", - написал в "Фейсбуке" продюсер Юрис Миллерс.

"Национальная авиакомпания airbaltic достигла новых высот - ни в одном из туалетов в салоне эконом-класса невозможно помыть руки", - написал в "Фейсбуке" продюсер Юрис Миллерс.

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