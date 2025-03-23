Процесс ликвидации компании был начат 21 ноября 2024 года, ликвидатором был назначен Сергей Малецкий.
Оборот VEF Radiotehnika RRR в 2023 году был 3842 евро, убыток предприятия - 8707 евро.
Предприятие VEF Radiotehnika RRR зарегистрировано в 1996 году, его основной капитал - 254 908 евро. Истинные выгодополучатели компании - Арманд Малеев и Инга Спруга.
В свое время акции VEF Radiotehnika RRR котировались на бирже Nasdaq Riga. 31 декабря 2020 года акции были исключены из списка котировок из-за неуплаты биржевого сбора.