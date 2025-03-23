В преддверии официального визита в Польшу президента Украины Владимира Зеленского в январе Киев и Варшава договорились о возобновлении работы по расследованию одной из самых трагических страниц в истории двух народов. Две страны долгое время не могли договориться о едином взгляде на массовые убийства поляков в Галиции и Волыни, совершенные украинскими партизанами-националистами во время Второй мировой войны, и на последовавшие ответные расправы над украинцами. Даже за три года российского полномасштабного вторжения, во время которого Польша оставалась ближайшим союзником Украины, призраки прошлого продолжали разделять два народа.