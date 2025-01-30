Лидеру преступного синдиката из Латвии было предъявлено обвинение в рекордно короткий срок

Следствие раскрыло масштабную схему мошенничества с налогом на добавленную стоимость (НДС), в которой использовалась электроника для широкого потребления, при этом предполагаемый ущерб от неуплаты НДС достигает 297 млн евро.

Учитывая сложный характер следствия, обвинение было предъявлено в рекордно короткий срок - всего через два месяца после задержания подозреваемого.

Преступники реализовали масштабную схему карусельного мошенничества с НДС, злоупотребляя правилами стран ЕС, которые освобождают сделки внутри ЕС от уплаты НДС. Обыски, аресты и действия по изъятию доказательств проводились в 16 странах.

Модель работы синдиката, а отчасти и организация, и инфраструктура совпали с тем, что ранее было выявлено следователями в ходе операции "Адмирал 2.0".

В EPPO пояснили, что предполагаемый руководитель синдиката обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере и отмывании денег. С момента задержания 28 ноября 2024 года он находится под досудебным арестом. По имеющейся в распоряжении агентства ЛЕТА информации, обвиняемым является Казановскис.

Если обвиняемый будет признан виновным, ему может грозить лишение свободы до десяти лет за уклонение от уплаты налогов и до 12 лет за отмывание денег.

Расследование по-прежнему продолжается в отношении остальных действующих лиц синдиката, которых в общей сложности шестеро. Прокурор EPPO Гатис Доникс заверил агентство ЛЕТА, что остальным обвинения будут предъявлены в скором времени, а сейчас основной фокус - на передаче дела возможного главы синдиката в суд примерно в течение полугода.

В EPPO подозревают, что к этой сложной мошеннической схеме причастны более 400 компаний, которые, возможно, также использовались для легализации средств, полученных в результате торговли наркотиками, различных киберпреступлений и инвестиционного мошенничества.