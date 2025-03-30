«Лекарств не дадут, ведь я могу умереть!» Журналист убедительно просит Абу Мери посмотреть это видео

В "Фейсбуке" Супе опубликовала пост с видео, в котором другая тяжелобольная женщина, тоже страдающая онкозаболеванием, рассказывает: если у нее будут плохие анализы, дорогих лекарств ей не дадут - ведь она может умереть.

Журналист пишет: "Мне иногда не хватает слов об отношении к пациентам с онкологией... Если у тебя будут плохие анализы - дорогое лекарство государство тебе не компенсирует! Что? Так можно было, да? Верх цинизма! Еще добавлю. Настанет, однако, момент поговорить об отделении паллиативного ухода (у меня есть информация о конкретном)... Если у человека адская боль в пятницу вечером - можете забыть о том, что будут искать обезболивающие медикаменты, которые помогут! Надо ждать понедельника - тогда будет врач! Какова статистика по умершим в отделениях паллиативного ухода в конце недели? И что делать Оксане?"