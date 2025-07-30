Легендарная немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер трагически погибла: СМИ

Информацию телеканалу подтвердило агентство легендарной биатлонистки.

Спортсменка попала под камнепад при восхождении на пик Лайла в Пакистане. Спасатели оперативно начали поисковую операцию, но спасти девушку не удалось. Её поиски сопровождались немалыми трудностями. Из-за того, что вертолет в непогоду не смог приземлиться на месте происшествия, мешали и горы высотой 5700 метров. К спортсменке пешком направились четверо опытных альпинистов-спасателей, но и их попытки не увенчались успехом. Лаура погибла 28 июля. Вместе с ней была альпинистка Марина Краусс, которая и вызвала спасателей, заподозрив неладное.

Лаура Дальмайер — немецкая биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка 2018 года в спринте и гонке преследования, семикратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира 2016/2017, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров. В 2013—2019 годах — член сборной Германии.

Лаура Дальмайер наряду с Марте Олсбю-Ройселанн является единственной биатлонисткой за всю историю, выигравшей 5 золотых медалей на одном чемпионате мира, а также единственной завоевавшей награды во всех личных гонках на двух чемпионатах мира подряд (Холменколлен-2016 и Хохфильцен-2017).

17 мая 2019 года в своем блоге в Инстаграм 25-летняя спортсменка объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры, объяснив своё решение потерей мотивации.

После завершения карьеры в 25 лет, спортсменка занималась альпинизмом и была проводником в Альпах.

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