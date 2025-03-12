Еще она уверена, что «русские соседи целенаправленно пытаются принизить латышей в Латвии». И говорит спасибо Иеве Дулевской, которая привлекла внимание к этому случаю!
В свою очередь Дулевска написала:
Все ли нормально в Латвии?
Бывший депутат Знотиньш обвиняется в разжигании ненависти и назывании русских «ватниками»? Может, мне еще и в суд подать на всех тех, кто называл меня «фашистом» и разжигал ненависть? Судам делать нечего, или это «приказной перст»!?
И в конце бьет тревогу: пожалуйста, поделитесь этим сообщением! Латышам скоро вообще нельзя будет говорить в своей стране!
«Ватники? А как еще называть оккупантов»? - удивляются в комментариях.