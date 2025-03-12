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«Латышам скоро нельзя будет говорить в своей стране!» За экс-депутата, назвавшего соседей ватниками, заступились (1)

Редакция PRESS 12 марта, 2025 15:15

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«Этот судебный процесс, по сути, недопустим. Если мы его разрешим, завтра нас будут судить»! - Пишет Лиана Ланга у себя в Фейсбуке. Речь идет об отвратительном поступке бывшего слуги народа, устроившего пьяную драку с русскими соседями. Мы уже писали о том, что дело ушло в суд.

Еще она уверена, что «русские соседи целенаправленно пытаются принизить латышей в Латвии». И говорит спасибо Иеве Дулевской, которая привлекла внимание к этому случаю!

В свою очередь Дулевска написала:

Все ли нормально в Латвии?

Бывший депутат Знотиньш обвиняется в разжигании ненависти и назывании русских «ватниками»? Может, мне еще и в суд подать на всех тех, кто называл меня «фашистом» и разжигал ненависть? Судам делать нечего, или это «приказной перст»!?

И в конце бьет тревогу: пожалуйста, поделитесь этим сообщением! Латышам скоро вообще нельзя будет говорить в своей стране!

«Ватники? А как еще называть оккупантов»? - удивляются в комментариях.

 

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Комментарии (1) 219 реакций
Комментарии (1) 219 реакций
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