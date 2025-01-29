Латвию спасут китайцы? Преподаватель вуза — о наблюдениях за иностранными студентами

-Я преподаю различным иностранным студентам. Мои ненаучные оценки таковы.

Около 70% индийских студентов – это те, у кого нет трудовой этики и достаточных знаний для получения высшего образования в Латвии. 3% способные и старательные.

У узбеков очень плохой английский, уровень знаний как у некоторых неуспешных латышей, женщины считают их менее способными.

Турки и китайцы образованные и трудолюбивые.

Я вполне понимаю желание работодателей получить дешевую рабочую силу, но важно понять, не станут ли некоторые из них частью нации. Нам не нужны необразованные и жестокие типы, чтобы интегрироваться в нацию.

Я считаю, что в стране должна быть продуманная, целенаправленная и строгая политика иммиграции и привлечения трудовых мигрантов. Потому что если пустить это на самотёк, хорошего результата не будет.

Mācu dažādus ārzemju studentus. Mani nezinātniskie novērtējumi ir tādi.

Indiešu studenti ap 70% ir tādi kam nav darba ētikas un pietiekamu zināšānu augstākajai izglītībai Latvijā. 3% ir spējīgi un čakli.

Uzbekiem ir ļoti slikta angļu valoda, zināšanu līmenis ir kā kaut kādiem… https://t.co/PPCOYvqWAO — Mārtiņš Štāls (@martinsstals) January 27, 2025

Комментаторы продолжили тему:

-Я давно говорю, что Латвию спасут китайцы!

-Вопрос в том, почему вы обучаете иностранных студентов, а не местных?

-Многие европейские университеты предлагают дистанционное обучение онлайн, поэтому для студентов из третьих стран вид на жительство не требуется. Но это, конечно, резко сократит число претендентов, ведь они заинтересованы в видах на жительство в ЕС.

-Когда я учился во Франции десять лет назад, 100% студентов, пойманных на списывании, были китайцами. Ни индийцы, ни узбеки там не учились.